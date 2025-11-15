川普簽行政令 大降牛肉、咖啡等數十種商品關稅

川普簽署行政令，下調許多民生必需品關稅，其中包括牛肉。(歐新社)

總統川普 透過大幅調整「對等關稅 」，一舉調降牛肉、咖啡等數十種農產品與食品關稅，以化解國人對生活費用增加的擔憂。

華爾街日報((WSJ)報導，川普14日簽署一項行政命令，修改8月間對美國貿易夥伴徵收的對等關稅，豁免包括水果、堅果和香料等100多種常見食品，意味著關稅政策正逐步脫離原本「極限施壓」路線。

今年春天，川普宣布實施對等關稅，白宮 經濟團隊當時宣稱不會有任何豁免，但後來逐漸讓步，取消部分非美國生產或國內供應不足以滿足需求的商品關稅。

新豁免對象包括許多美國常見食品，例如數個月來價格飆漲至歷史新高的牛肉，根據該行政命令，關稅減免追溯至11月13日零時1分。

川普13日表示，從阿根廷、厄瓜多、瓜地馬拉和薩爾瓦多進口的許多食品，在與美國達成貿易框架協議後將免關稅。但是新行政令的豁免範圍適用於所有受對等關稅影響國家的進口食品，而不僅是與川普政府達成協議的國家。

雜貨業者對川普措施表示歡迎，同時呼籲更進一步減免關稅。

過去川普多次聲稱，關稅是由外國企業支付，如今改弦易轍，形同默認徵收關稅確實推高國人生活物價，聯邦參院財政委員會(Senate Finance Committee)民主黨人懷登(Ron Wyden)指出：「在撒謊數個月之後，川普終於承認，他的關稅政策迫使國人為食品雜貨支付更多費用並加劇物價上漲危機。」

本月初地方選舉，民主黨高舉「生活費用難負擔」的競選策略，橫掃共和黨對手，顯示選民對當前生活成本上漲的不滿，在共和黨與白宮內部掀起路線爭議。