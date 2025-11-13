我的頻道

MLB／大谷翔平4奪MVP：退休回想起來也會是精彩一年

亞馬遜、微軟傳支持法案 限制NVIDIA晶片出口

美韓協議細節出爐 南韓關稅降至15%、晶片關稅條件不會比台灣差

編譯簡國帆／即時報導
美國與南韓14日公布美韓貿易協議的事實清單。(美聯社)
美國與南韓已公布美韓貿易協議的事實清單，正式調降南韓產品輸美關稅至15%，並且適用於對南韓輸美汽車與汽車零組件、木材等產業關稅。南韓也表示，美國已同意對南韓半導體課徵的關稅條件，不會劣於台灣。

美國白宮13日已發布事實清單，南韓總統李在明14日也召開記者會說明。這份文件詳列南韓以對美國的3500億美元投資承諾，換取美國調降南韓輸美產品關稅稅率，從25%降到15%，以及新的安全協議，美國批准南韓打造核子潛艦、和再處理已用過核燃料權利的請求。

白宮表示，美國將對南韓產品課徵15%關稅，或是美韓自貿協定（KORUS）或最惠國稅率相較之下、較高的稅率，對南韓汽車與汽車零組件、木材、木材及木材衍生品課徵的產業關稅也降至15%。

針對適用KORUS或最惠國待遇關稅稅率等於或高於15%的南韓產品，不另外加徵產業關稅，而適用KORUS或最惠國待遇關稅稅率低於15%的南韓產品，在加徵產業關稅後的稅率總和將為15%。

針對美國正在調查中的藥品與半導體關稅，美國承諾對南韓輸美藥品課徵的關稅不會高於15%，對南韓輸美晶片課徵的關稅條件，也不會比未來其他國家協議的條件還差。南韓表示，這意味著南韓的晶片關稅條件將不會比台灣差。

在南韓的3500億美元投資承諾中，1500億美元將投資於美國造船業，另外2000億美元將配置於雙方簽署備忘錄內的戰略投資。根據協議，美韓將擴大在造船、核能、人工智慧（AI）及半導體等戰略產業的合作。

白宮表示，美韓也透徹討論對南韓匯市穩定的潛在影響，雙方同意南韓不須在任何日曆年提供超過200億美元的資金，南韓將盡力透過市場購買以外的管道獲取美元，以最大程度地減少對市場的潛在影響，若履行協議承諾可能導致市場動盪，例如韓元匯率的失序波動，南韓能請求調整資金的金額和時間，美國將以善意認真評估。

兩國也歡迎「在首爾買美國貨」的倡議。根據該倡議，南韓將與美國各州政府合作舉辦年度展覽，以涵蓋中小企業的美國企業為主，推動美國商品出口到南韓。

南韓也同意放寬非關稅壁壘，包括取消原本對產自美國、符合美國聯邦機動車輛安全標準（FMVSS）的5萬輛進口上限，並將減輕美國汽車出口的監管負擔，允許美國車輛的碳排認證要求除了提交給美國認證當局的文件外，不必再提供其他文件。

南韓也同意減少影響食品和農產品貿易的非關稅壁壘，包括確保履行雙邊協議和議定書的現有承諾、簡化農業生技產品的監管批准程序、解決美國申請的積壓問題，並且設立專責處理美國園藝產品申請的美國事務處，也保障使用特定術語的美國肉類和奶酪市場准入。

南韓承諾確保美國企業在牽涉到數位服務的法律和政策（包括網路使用費和線上平台監管）時，不受歧視，也不會面臨非必要壁壘，並促進位置資訊、再保險和個人資料等數據的跨境資料傳輸，美韓也將支持世界貿易組織（WTO）對於永久暫停對電子傳輸徵收關稅的決議。

南韓承諾在2030年之前支出250億美元，採購美國軍備，並與美方分享提供駐韓美軍基地相當於330億美元支持的計畫。華府已批准首爾打造核子潛艦的計畫，並支持首爾再處理已使用核燃料的權利。

