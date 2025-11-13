我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

川普關稅施壓沒用？研究：多數大型新興國家能安度關稅風暴

編譯簡國帆／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
研究顯示，中國、巴西及印度等多數大型新興經濟體都能在不承受過多苦痛下，挺過美國關稅風暴。（路透）
研究顯示，中國、巴西及印度等多數大型新興經濟體都能在不承受過多苦痛下，挺過美國關稅風暴。（路透）

最新研究顯示，中國、巴西及印度等多數大型新興經濟體都能在不承受過多苦痛下，挺過美國關稅風暴，引發對於美國總統川普貿易工具影響力的懷疑。

風險顧問業者Verisk Maplecroft分析20個最大新興市場經濟體的韌性，以債務水平和對出口收入的依賴度等指標，評估這些經濟體因應貿易波動和地緣政治聯盟迅速變化的能力。

報告共同作者、亞洲研究部門主管巴塔查雅（Reema Bhattacharya）指出，「全球多數製造業重鎮目前因應這場關稅風暴（具體而言是來自美國）的基本情況，優於人們所想或認可的程度，即便關稅全面實施」。

報告顯示，墨西哥和越南都是貿易最依賴美國的國家族群成員，但也因積極的經濟政策、不斷改善的基礎設施和政治穩定，而較具韌性，巴西和南非則正實質與其他貿易夥伴建立連結，有望在未來幾年提供保護。

巴塔查雅說，「幾乎所有新興市場或全球市場都了解，我們需要與美國和中國做生意，但不能過度依賴兩者，因此我們需要第三個市場」，金磚國家成員之間的貿易正在增加。這份報告沒有研究同屬金磚成員的俄羅斯。

他說，Bhattacharya稱，雖然中國特別易受與美國地緣政治緊張局勢的衝擊，但其供應鏈「根深柢固到實際上幾乎不可能在其他地方複製」，因中國擁有多元化的出口基礎和人力資本，北京多年來也持續擴大在貿易結算使用人民幣，「務實推動經濟韌性與分散地緣政治風險」。

巴西、阿根廷和智利都已與中國央行簽署本幣結算的安排，同時中國國有企業和投資人也正為智利、玻利維亞和秘魯的鋰和銅計畫提供融資。

巴西 關稅 新興市場

上一則

43天… 史上最長停擺結束 聯邦政府終於重啟

下一則

好貴的Cosplay？川普要國防部改名戰爭部 驚人成本曝光

延伸閱讀

「美國沒人才」川普為H-1B辯護 格林嗆：反對被外國勞動力取代

「美國沒人才」川普為H-1B辯護 格林嗆：反對被外國勞動力取代
川普政府要台投資 傳最高5500億美元

川普政府要台投資 傳最高5500億美元
州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食

州府促川普政府允用聯邦資金 周末、假日供學生餐食
亞特蘭大聯準會總裁明年2月退休 川普有機會掌控聯準會

亞特蘭大聯準會總裁明年2月退休 川普有機會掌控聯準會

熱門新聞

川普總統。(路透)

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土，還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。（路透）

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足，專家不以為然，指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時，目標似乎難以成真。（路透）

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
彭博資訊報導，中國似乎已停止進口美國黃豆。(美聯社)

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

2025-11-12 08:59
國務院頒布新令，要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」，對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。（美聯社）

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉