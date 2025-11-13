川普政府要台投資 傳最高5500億美元

川普政府正在與台灣就關稅協定中的一項條款進行談判，該條款要求台灣在美國投入數千億美元投資。圖為川普總統。(路透)

在最高法院可能很快對川普 總統實施關稅 權限做出裁決之際，不僅白宮持續全力推動未完成的各國關稅談判，外國政府也押注最高法院案可以為自己帶來更多談判籌碼，因此積極加速與美方洽談中。

政治新聞網站Politico引述知情人士指出，美方要求台灣投資「介於南韓 3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標是月底前與美敲定協定。

報導指出，川普政府正在與台灣就關稅協定中的一項條款進行談判，該條款要求台灣在美國投入數千億美元投資，這項安排仿照美國政府與南韓和日本達成的類似承諾。

知情人士指出，這筆投資金額的規模將「介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間」。

一位來自歐洲小國的匿名官員向Politico表示：「機會之門已經敞開，我們打算抓住它。」無論最高法院如何裁決，還沒有和白宮達成貿易協議的國家，都急著爭取最好的談判成果。

接近談判人士透露，雖然最高法院大法官質疑川普有無足夠權限依據1970年代「國際緊急經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）徵收關稅，但該案並不影響川普依另一貿易法對關鍵產業發起的十幾項貿易調查，其中一些調查已導致鋼鐵、鋁、汽車、汽車零件和木材等進口商品關稅調漲。

許多國家政府努力達成協議，避免川普總統對汽車、鋼鐵等不受此次法律挑戰影響的行業徵收關稅；他們同時也推判，川普政府會利用其他法律，重新徵收至少部分可能被推翻的關稅。

曾任美國負責亞洲事務的前副貿易代表柯特勒（Wendy Cutler）則認為，外國貿易夥伴決定繼續推進談判，是「因為不想輸給那些已經達成降低汽車藥品等關稅協議的競爭對手」，而且「大家普遍認為，無論法律案件如何推展，關稅都會以某種形式繼續存在」，所以「沒有跡象顯示各國拖延談判」。

瑞士製藥業是不受此關稅案影響的特定產業之一；瑞士美國商會執行長薩加爾 (Rahul Sahgal) 表示，即便最高法院推翻了川普今年冬春兩季對個別國家徵收的「對等」關稅和其他關稅，他預計川普仍然會設法加徵關稅。

薩加爾也提到，川普政府敗訴的可能性以及重新徵收全球關稅程序勢必更加繁瑣，促使川普政府在最高法院裁決前，努力達成更多協議。他說：「我確實認為，這產生了重大影響 。」

最高法院裁決可能在年底前做出。