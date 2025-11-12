美印關係緩和 川普：某個時點 會調降印度關稅

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合報導
川普總統稱將在「某個時點」調降印度貨品關稅。圖為印度總統莫迪(左)2月與川普總統在白宮會面。(美聯社)
川普總統表示，他在「某個時點」會調降印度貨品關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。

川普說：「現在他們不太喜歡我，但很快又會喜歡我們。我們正在談一個公平的協議。」他並預測，兩國「很快就能達成對各方都有利的協議」。

從這番談話來看，美印因貿易爭端而緊繃的關係可能出現緩和跡象。

川普7月30日宣布對印度產品徵收25%對等關稅，8月6日再以印度購買俄羅斯石油為由，對印度加徵25%懲罰關稅，稅率疊加達50%。這是各國遭美課徵的最高關稅。

川普目的是施壓印度政府停止採購俄羅斯石油，但這項措施使原本已陷入僵局的貿易談判更添緊張，美方指責印度對美貨品課徵過高關稅，並設下其他貿易障礙。

最近幾周，川普表示印度總理莫迪已承諾將逐步縮減自俄羅斯進口原油，並對貿易談判表示樂觀。川普11日說：「他們已大幅減少採購俄羅斯石油，幾乎停了下來。是啊，我會在某個時點調降關稅。」

川普是在白宮原人事辦公室主任戈爾(Sergio Gor)宣誓就任美國駐印度大使的儀式上發表上述談話。他說，戈爾已和印度總理莫迪建立起「友好關係」。

川普表示：「戈爾身為大使，將致力強化兩國關係，推動對美國關鍵產業和科技的投資，擴大美國能源出口，並深化雙方的安全合作。」

