加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

川普稱「相當接近」和印度達成貿易協議 將在某個時點降低關稅

編譯劉忠勇／綜合外電
副總統范斯監誓下，戈爾11日在白宮橢圓形辦公室宣誓就任駐印度大使，川普總統（右）也在場見證。(美聯社)
副總統范斯監誓下，戈爾11日在白宮橢圓形辦公室宣誓就任駐印度大使，川普總統（右）也在場見證。(美聯社)

川普總統表示，他「在某個時點」會調降對印度貨品的關稅，並稱美印雙方「相當接近」達成貿易協議。

川普說：「現在他們不太喜歡我，但很快又會喜歡我們。我們正在談一個公平的協議。」他並預測，兩國「很快就能達成對各方都有利的協議」。

從這番談話來看，美印之間因貿易爭端而緊繃的關係可能出現緩和跡象。

川普對印度外銷美國的貨品加徵關稅最高達到50%，目的是施壓印度政府停止採購俄羅斯石油。這項措施使原本已陷入僵局的貿易談判更添緊張，美方指責印度對美貨品課徵過高關稅，並設下其他貿易障礙。

但在最近幾周，川普表示印度總理莫迪已承諾將逐步縮減自俄羅斯進口原油，並對貿易談判表示樂觀。川普11日說：「他們已大幅減少採購俄羅斯石油，幾乎停了下來。是阿，我會在某個時點調降關稅。」

川普是在白宮原人事辦公室主任戈爾（Sergio Gor）宣誓就任美國駐印度大使的儀式上發表上述談話。他說，戈爾已和印度總理莫迪建立起「友好的關係」。

川普表示：「身為大使，戈爾將致力強化兩國關係，推動對美國關鍵產業和科技的投資，擴大美國能源出口，並深化雙方的安全合作。」

川式「戰略模糊」 美學者：能看出川普台灣政策的是他的言行

傳美對瑞士關稅大打折「39%砍到15%」 川普:之前下手太重

日學者:高市早苗未改變日對台立場 川普對台混合信號反令日困惑

川普會見敘利亞總統夏拉 罕見閉門會談

川普表態支持跨黨派協議 聯邦政府可望本周末前結束停擺

北京反制華府貿易戰的籌碼不只稀土,還有成熟製程晶片、鋰離子電池及製藥原料。(路透)

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

2025-11-05 00:40
川普總統。(路透)

川普承諾:關稅紅利發放 每人至少獲2000元

2025-11-09 11:14
國務院頒布新令,要求發出簽證時須考慮申請人可能成為「公共負擔」,對接近退休年齡者影響重大。圖為美國領事接受哥倫比亞人申請簽證。(美聯社)

考量公共負擔 領福利難獲綠卡 將退休者嚴審

2025-11-07 05:01
美國財政部長貝森特。(美聯社)

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰:非直接發錢 是減稅

2025-11-09 19:40
貝森特喊出兩年就能達到稀土自給自足,專家不以為然,指出打造新的稀土供應鏈曠日廢時,目標似乎難以成真。(路透)

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

2025-11-10 07:20
在白宮橢圓形辦公室舉行的藥價政策記者會中有人昏倒。畫面中從左至右分別為:商務部長盧特尼克、川普總統、諾和諾德美國分公司總裁摩爾(David Moore)、諾和諾德全球總裁暨執行長道斯達(Mike Doustdar),以及聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心主管奧茲(Mehmet Oz),他們神情關切地注視倒下的諾和諾德高層主管芬德利。(美聯社)

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

2025-11-06 13:23

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

好市多烤雞怎麼了?養殖場名列官方食安最低等級

裴洛西股票海撈1.3億報酬率16930% 「國會女股神」退休引哀號

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

