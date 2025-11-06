我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

川普留後手？紐時：照用「緊急經濟法」徵關稅 換名義就好

編譯張佑生／即時報導
川普5日走下空軍一號。同日，最高法院對他的關稅政策聽取口頭辯論。（美聯社）
美國最高法院5日審理川普政府依「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）徵收對等關稅的訴訟，判決結果將決定總統能否以「國家緊急狀態」為由主導全球貿易政策。紐約時報分析，對川普而言，這部冷門法律正是他若敗訴仍可反擊的祕密武器。

IEEPA的全名是the International Emergency Economic Powers Act，1977年通過，原設計是讓總統在國家安全或外交受到「境外威脅」時，能迅速凍結資產、限制交易或施加制裁。歷來總統多用於對外制裁敵對政權、恐怖組織或駭客集團，但川普是首位以此課徵關稅的總統。他在2025年4月宣布「貿易赤字構成經濟威脅」，據此對多國商品課稅，包括中國、墨西哥、加拿大及歐洲盟友，聲稱要藉關稅修正「不公平貿易」。

一般總統若因國安理由課稅，須依「貿易擴展法」第232條，經完整調查與報告程序；IEEPA則無此限制，只要宣稱威脅源自境外，即可直接行動。法律學者指出，這讓總統擁有「近乎不受限的經濟權」。川普支持者稱此為他維持關稅政策的「後門」──即使最高法院推翻現行關稅，他仍可再宣布新的緊急狀態，改以毒品、非法移民或外國補貼為由，再度動用IEEPA重新啟動關稅或制裁。

前國務院副首席經濟學家、現任戰略與國際研究中心（CSIS）經濟部門主任菲利普．勒克（Philip Luck）指出，IEEPA「是一根極大的棍棒，總統能藉此對貿易夥伴施加重大經濟代價」。

無論最高法院最終裁決為何，川普似乎已準備好新的法律戰線。IEEPA不僅讓他能再度祭出關稅，也可能成為他對抗國會與法院限制的最大政治籌碼。

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

川習會後 首批美國高粱已運往中國

