憂白宮報復 企業不提訴訟 轉向國會遊說關稅

大法官5日聽審對等關稅政策是否違憲當天，川普總統在佛州邁阿密市的美國商業論壇上發表演講。(美聯社)

美國大型企業在川普 總統祭出關稅 政策後，恐怕是損失最慘重的一群，但多數公司仍選擇低調行事，避免正面挑戰白宮 。雖然川普援引「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)設定關稅，但外界質疑他超越法律授權。美國最高法院5日聽審此案。

政治新聞網站POLITICO報導，關稅案是由小型企業率先提起訴訟，但「道瓊工業指數」成分的大公司卻按兵不動，削弱了反關稅行動的聲勢。法律組織「新公民自由聯盟」(New Civil Liberties Alliance)訴訟顧問維奇歐尼(John Vecchione)批評說，「產業界的表現可說是徹底的懦弱。如果亞馬遜(Amazon)、沃爾瑪(Walmart)、目標(Target)等所有進口商都團結起來拒絕關稅，情況會完全不同。」

代表大型企業利益的美國商會(U.S. Chamber of Commerce)與消費科技協會(Consumer Technology Association)是少數介入法律爭議的團體，上述團體近日提交意見書，主張川普無權單方面徵收關稅。據POLITICO報導，美國商會曾考慮提告，但最終決定轉向幕後遊說白宮取代。

多數商業單位雖未公開提出挑戰，卻以私下溝通方式來表達反對關稅政策的立場。熟悉遊說情況的人士透露，「雖然不像以往那樣激烈，但企業仍在行動，他們持續向政府與國會解釋關稅對勞工與消費者的影響。」

消費科技協會主席夏皮羅(Gary Shapiro)坦言，許多團體私下贊同提出意見書的做法，但擔心發聲會引火上身，因而轉向國會遊說，使得關稅成為今年在國會遊說最多的議題，但成效有限。

夏皮羅說，「自從1月20日以來，那些一向勇於發表政策意見的企業幾乎都保持沉默。」至於目前業界雖已向白宮表達對關稅政策的不滿，但真正奏效往往是高層企業領袖以「魅力攻勢」進行的柔性遊說。

以科技大廠蘋果(Apple)為例，執行長庫克(Tim Cook)出面溝通後，成功讓部分自中國進口的科技產品獲得關稅豁免。對此，夏皮羅表示，「看完之後你會發現這明顯是總統與企業執行長之間的私人關係所致。」「企業有權知道法律規定為何，也有權享有政策的一致性，」他補充說，「但在這個(關稅)案例中，他們(企業)兩者都得不到。」