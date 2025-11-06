關稅案言詞辯論／國會稅收權力讓總統 合法性成疑

聯邦最高法院大法官5日，就川普總統對等關稅政策是否違憲，聽取被告政府與原告進出口業者的律師進行言詞辯論。(美聯社)

最高法院針對川普關稅 政策5日進行辯論，多數大法官 對於川普總統首次動用緊急權力法在全球徵收關稅的做法，表示質疑。不過，對川普來說，此案還是有一絲希望存在。

美聯社報導，在最高法院辯論中，保守派和自由派大法官都向政府提出棘手質問。由川普任命的大法官巴瑞特(Amy Coney Barrett)和戈薩奇(Neil Gorsuch)及首席大法官羅伯茲(John Roberts)，似乎有可能聯合三位自由派大法官做出不利川普的裁決。

憲法賦予國會徵收關稅的權力，但川普聲稱，根據1977年「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)，他可以透過宣布國家緊急狀態，行使毋需國會批准的特殊權力。

但羅伯茲似乎不確定川普是否擁有這項權力。羅伯茲告訴代表聯邦政府打官司的司法部訟務次長(Solicitor General)沙爾(John Sauer)：「該法過去從未被用來為徵收關稅辯護。在此案以前，沒人提出過這種論點。」

戈薩奇表示，他對國會可能將稅收權力拱手讓給總統的想法感到擔憂。他指出，有關稅收爭議當年曾是引發美國革命的導火線之一；「自建國以來，從人民口袋裡掏錢的權力，就一直和其他權力不同。」

不過，對川普來說，此案仍有一絲希望。巴瑞特和羅伯茲提出的問題都顯示，他們對此案最終可能的結果多少有些不安。此外，卡瓦諾(Brett Kavanaugh)、艾里托(Samuel Alito)和湯瑪斯(Clarence Thomas)三位大法官也可能支持川普政府。

卡瓦諾對沙爾友好提問，提及尼克森總統曾根據「國際緊急經濟權力法」的前身法案徵收10%全球關稅，並稱了解尼克森關稅政策「對於正確裁決此案至關重要」。當年上訴法院維持尼克森關稅政策，該案未提交最高法院。

針對挑戰者論點稱，「總統可以根據緊急狀態法下令全面貿易禁運但不能徵收任何關稅」，巴瑞特問道：「國會難道不該希望總統使用比徹底關閉貿易更溫和的手段作為籌碼，促使外國採取行動嗎？」

最高法院9月同意審理此案，並在不到兩個月後安排辯論；如此迅速進展顯示，大法官可望針對此案快速做出裁決。