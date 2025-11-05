對等關稅政策遭受挑戰 川普任命的大法官也質疑正當性

聯邦最高法院。（記者陳熙文／攝影）

聯邦最高法院5日針對川普 總統的關稅 訴訟舉行口頭辯論，大法官 在辯論中對川普政府的關稅政策提出質疑，聚焦關稅的適法性和總統的權限等，就連屬於保守派的大法官也對關稅的正當性表現出懷疑的態度。

川普今年上任後，援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策，卻遭企業提告無權這麼做；美國國際貿易法院和聯邦巡迴上訴法院已先後裁定川普違法，現在上訴至最高法院，於5日展開法院辯論。

川普的關稅政策5日在最高法院遭到大法官的挑戰，聚焦在國際經濟權力法是否賦予總統動用關稅來管制進口，以及總統是否有權在未經國會正式同意之下實施關稅政策等。

由於國際經濟權力法授權美國總統針對國家緊急狀態「管制」（regulate）進口，關稅是否符合管制的手段成為討論的焦點，再加上關稅本質上等於稅務，而聯邦稅制（federal revenue）屬於國會權限，總統是否有權課關稅也備受質疑。

代表聯邦政府的司法部訟務次長（Solicitor General）沙爾（John Sauer）5日緊抓前總統尼克森的案例為川普關稅辯護；尼克森曾在1971年援引「與敵國貿易法」（Trading with the Enemy Act）宣布緊急狀態，對所有進口商品加徵10%的從價稅。

沙爾也多次強調說，關稅符合IEEPA的管制手段，指關稅的主要目的是用來管制，增加稅收只是附帶功能。

川普於第一任總統期內任命三位聯邦最高法院大法官，但根據國會山莊報（The Hill）報導指出，其中兩位大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）和戈薩奇（Neil Gorsuch）5日都在法庭上表現出持疑的態度。

巴瑞特即質疑說，過去有沒有任何法律指出「管制進口」（regulate importation）這段關鍵句子授予課徵關稅的權力。

戈薩奇則認同川普政府的立場，指總統在外交事務上具有權限，但懷疑總統被授予這樣大的權限能否被收回；戈薩奇也對權力分立的問題提出質疑，指如果總統課徵關稅的權力成立，未來有什麼可以防止國會放棄對國際貿易的責任，把權力移交給總統？

大法官薩多馬友（Sonia Sotomayor）則質疑川普的關稅能否通過「重要問題」原則（Major Questions Doctrine）的檢驗；不過川普政府駁斥重大問題原則不適用在外交事務上。

最高法院就曾在拜登政府時期以「違反重大問題」為由，否決拜登政府包括學生貸款減免計畫在內等多項重大政策；該原則明確要求行政機關在制定重大政策時，必須有明確的國會授權。

最高法院有九位大法官，目前有六位由共和黨政府提名的保守派大法官，其中三位由小布希政府提名、另外三位由第一任川普政府提名。

國會山莊報指出，假如川普在最高法院敗訴，川普政府有可能要繳回已經課徵的關稅給企業。