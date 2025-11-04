最高法院周三審關稅案 川普改口不出席 但稱若敗訴將有災難後果

川普總統動用「國際緊急經濟權力法」徵收關稅，最高法院5日開庭辯論此舉之合法性。圖為一名示威者10月在最高法院建築前舉著反川的標語。(路透)

在川普 總統之前，沒有總統曾動用「國際緊急經濟權力法」(IEEPA)來徵收關稅 ，最高院將於5日開庭辯論此舉之合法性。此前川普曾公開表示有意出席旁聽，不過他2日從佛州 返回白宮時改口他不會出席，隨後在他的社媒平台「真實社群」(Truth Social)發文確認他將不出席這場關鍵的辯論，但說最高法院若推翻關稅的正當性，美國將迎來災難性後果。

政治新聞網站Politico報導，川普貼文稱他不去旁聽，因為「不想要人們的注意力從這項重要裁決分散掉」。他寫道，關稅帶來巨大的財富和國家安全，如果總統不能快速靈活地使用關稅的力量，美國將毫無防備，甚至可能導致國家毀滅。「如果我們勝訴，將成為世上最富有、最安全的國家；如果我們輸了，美國地位可能會淪為幾乎第三世界，祈禱上帝不要發生這種情況。」

經常在最高法院出庭的歷史學家和律師表示，以前從未聽說過現任總統出席言詞辯論的先例。康州民主黨參議員布魯曼索(Richard Blumenthal)說這是種相當露骨的恐嚇手段，因為各方雖有權旁聽辯論，但總統明明可以透過其他方式參與，他認為川普親自到場只是試圖施壓最高法院。

曾擔任大法官法律助理的華盛頓大學法學教授艾普斯(Daniel Epps)指出，大法官們通常很重視自己的地位和特權，非常不喜歡「被霸凌」的感覺。他認為川普改變主意的因素之一是他可能沒耐心忍受長達兩三個小時、內容枯燥的法律辯論，「你覺得他能安靜地坐著聽別人辯論嗎？他大概會一直玩手機。」

川普先前曾多次出席一些他無須出庭的下級法院庭審。2024年1月，川普特地從佛州飛往華盛頓聯邦法院，旁聽他的私人律師沙爾(D. John Sauer)辯稱川普擔任總統期間享刑事豁免權的案子。當時他違反法庭慣例在律師桌與沙爾同席而坐，而所有三名法官都駁回了川普的豁免權論點。今年川普就職後，任命現為訟務次長的沙爾代表聯邦政府在最高法院打官司，沙爾5日也將為川普的關稅政策辯護。