7/8到期 路透：川促貿易談判 有意延長對等關稅寬限期

川普對中關稅政策 資料來源：彭博資訊

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅 寬限期至7月8日，川普 總統11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談判，不過他也認為或許沒必要。他預計一到兩周內發函貿易夥伴說明協議條款。

川普說，美國預計在一到兩周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款。各國可選擇接受或拒絕。

財政部長貝森特 （Scott Bessent）11日稍早則在國會表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。貝森特告訴國會議員：「這將交由總統川普做決定，但我相信若其他國家秉持善意談判，延長寬限期將是可能的。」

貝森特表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥伴，如果中國遵守雙方在瑞士日內瓦達成的貿易框架，美中經濟就有可能再平衡。

作為美中第二輪貿易談判的美方代表之一，貝森特提前從英國倫敦返國，於11日出席眾院聽證會。

針對美中貿易談判，貝森特認為，談判非常成功，並表示，他有信心美中的談判將為兩國的經濟關係帶來平衡。

至於被問及美國與其他國家的貿易談判進度，貝森特指出，美國目前正與18個重要的貿易夥伴談判，指其中很多貿易夥伴都提出非常好的條件來降低關稅和非關稅障礙。 貝森特表示，美國對於願意「真誠談判」的經濟體，極有可能延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

貝森特並表示，美國與其他國家有不公平和不平衡的貿易，並不是其他國家的錯，而是美國的政策制定者過去40年來容許這樣的事情發生，而川普政府非常堅定要重新平衡美國的貿易。

貝森特也指出，中國目前有世界史上最不平衡的經濟，指中國現在約莫分擔全球30%的製造業，並持續擴大他們的製造業基礎；與此同時，貝森特說，中國正面臨房地產走下坡，甚至被視為出現危機。中國面對這些問題，卻希望用出口的方式解決。