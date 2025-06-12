我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

NBA總冠軍戰G3／馬瑟倫扮板凳暴徒27分 溜馬奪第2勝領先雷霆

7/8到期 路透：川促貿易談判 有意延長對等關稅寬限期

記者陳熙文、編譯盧思綸／綜合報導
川普對中關稅政策 資料來源：彭博資訊
川普對中關稅政策 資料來源：彭博資訊

路透報導，美國政府4月初延後對等關稅寬限期至7月8日，川普總統11日表示，他有意願延長最後期限以利完成與其他國家的貿易談判，不過他也認為或許沒必要。他預計一到兩周內發函貿易夥伴說明協議條款。

川普說，美國預計在一到兩周內向數十個貿易國家發函，說明貿易協議的條款。各國可選擇接受或拒絕。

財政部長貝森特（Scott Bessent）11日稍早則在國會表示，美方對一些國家暫停加徵關稅的期限有可能延長。貝森特告訴國會議員：「這將交由總統川普做決定，但我相信若其他國家秉持善意談判，延長寬限期將是可能的。」

貝森特表示，中國必須在貿易談判中成為可以依靠的夥伴，如果中國遵守雙方在瑞士日內瓦達成的貿易框架，美中經濟就有可能再平衡。

作為美中第二輪貿易談判的美方代表之一，貝森特提前從英國倫敦返國，於11日出席眾院聽證會。

針對美中貿易談判，貝森特認為，談判非常成功，並表示，他有信心美中的談判將為兩國的經濟關係帶來平衡。

至於被問及美國與其他國家的貿易談判進度，貝森特指出，美國目前正與18個重要的貿易夥伴談判，指其中很多貿易夥伴都提出非常好的條件來降低關稅和非關稅障礙。 貝森特表示，美國對於願意「真誠談判」的經濟體，極有可能延長談判期限；但若對方不想談，「我們也不會繼續」。

貝森特並表示，美國與其他國家有不公平和不平衡的貿易，並不是其他國家的錯，而是美國的政策制定者過去40年來容許這樣的事情發生，而川普政府非常堅定要重新平衡美國的貿易。

貝森特也指出，中國目前有世界史上最不平衡的經濟，指中國現在約莫分擔全球30%的製造業，並持續擴大他們的製造業基礎；與此同時，貝森特說，中國正面臨房地產走下坡，甚至被視為出現危機。中國面對這些問題，卻希望用出口的方式解決。

貝森特 川普 關稅

上一則

分析：美中協議缺細節、不確定性高 埋衝突伏筆

下一則

美中都有貿戰停火壓力 川普面臨稀土短缺傳最快9月訪中

延伸閱讀

川普容許閱兵當天和平抗議？ 白宮嗆記者：多蠢的問題

川普容許閱兵當天和平抗議？ 白宮嗆記者：多蠢的問題
傳川普致金正恩親筆信遭北韓「斷然拒收」 白宮回應了

傳川普致金正恩親筆信遭北韓「斷然拒收」 白宮回應了
華爾街傳奇瓊斯押寶：貝森特將靠一優勢接掌Fed

華爾街傳奇瓊斯押寶：貝森特將靠一優勢接掌Fed
抗議川普干涉遴選 傅布萊特獎學金全體董事辭職

抗議川普干涉遴選 傅布萊特獎學金全體董事辭職

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
洛杉磯派拉蒙地區6日因非法移民掃蕩行動爆發警民對峙，7日情勢持續升級。圖為執法人員在衝突中執勤。(美聯社)

川普派兵鎮壓洛杉磯抗議 2000國民兵將進駐 非法移民掃蕩衝突升溫

2025-06-07 21:59
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克（左）11日無預警發文對川普懺悔，稱「後悔」發表針對川普貼文，還說覺得「自己太超過了」。（路透資料照片）

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

2025-06-11 03:45
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20

超人氣

更多 >
買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿

買了就後悔？好市多6類商品 最常引顧客不滿
馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」

馬斯克向川普公開認錯 親曝後悔發文「我太超過了」
馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…

馬斯克道歉內幕曝光？川普周一深夜接了他的電話…
迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了

迪士尼世界3熱門景點設施將關閉 粉絲火大：不去了
紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照