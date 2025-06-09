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美中貿易戰 紐時：習近平要求川普管好對中鷹派

越南是「中國+1」策略重心 美商促川普政府調降關稅

編譯劉忠勇／綜合外電
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貨櫃正在越南胡志明市西貢港裝載上船。（美聯社）
貨櫃正在越南胡志明市西貢港裝載上船。（美聯社）

美國企業呼籲華府調降對越南關稅，理由是越南已成為「中國加一」布局中的關鍵生產基地。

川普頭一個任期對中國發動貿易戰後，製造商紛紛轉進越南，蘋果（Apple）、英特爾（Intel）和Nike等美企大量依賴越南更深，越南也因此成為受惠。

在產能轉移帶動之下，越南對美貿易順差去年突破1,250億美元，僅次於中國大陸和墨西哥。川普政府4月對越南貨品加徵高達46%關稅，稅率僅次於中國大陸，隨後暫緩實施，待雙邊展開談判。

代表蘋果越南子公司在內的河內美國商會指出，此舉恐和華府在東南亞導向「去中國化」的戰略利益相悖。

美國商會分別致函美國和越南兩國政府，雖未提及中國大陸，但強調：「我們敦促美國政府把這項貿易赤字趨勢，視為川普總統首次任內成功在印太地區分散供應鏈的證據。我們呼籲美方避免對這種符合自身政策目標的結果採取報復性或個別產業關稅措施。」

商會表示，關稅問題「關係重大」，因為倘若調高稅率，將「對會員企業、客戶，乃至美越更廣泛的商業關係造成負面影響」。

越南在多家美企供應鏈中扮演關鍵角色：Nike大約半數鞋類在越南生產，該公司已因關稅計畫調漲售價；分析師預估，蘋果（Apple）年底前會有2/3的 AirPods 由越南生產。

越南已承諾擴大採購美國貨品，包括波音飛機和液化天然氣，並為美企取消非關稅障礙。越方最近核准川普集團高爾夫球場計畫，並安排在胡志明市新建的川普大樓和川普兒子艾瑞克．川普對談。分析家認為這些舉動有助越南在貿易談判中爭取籌碼。

不過，美方主要施壓重點在疑似中國貨品借道越南「洗產地」，越南近幾周已承諾加強稽查。美國商務部長盧特尼克上周在參院聽證會表示，即使河內完全取消對美商品的關稅和非關稅障礙，華府仍不會撤銷對越南的關稅，因為越南已成為中國貨品規避美國懲罰性關稅的管道。

越南 關稅 川普

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