路透：中國發稀土臨時出口許可給美3大車廠 傳效期6個月

中國已經核發稀土臨時出口許可證給美國通用(GM)、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠的供應商。圖為通用在廣西柳州的生產線。(路透)

路透6日獨家報導，消息人士表示，由於北京禁止稀土 礦產出口的禁令開始對供應鏈 造成衝擊，中國已經核發稀土臨時出口許可證給通用(GM)、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)美國三大車廠的供應商。中國商務部未回覆路透採訪要求。

受到稀土缺貨的影響，福特汽車位於芝加哥的Explorer SUV休旅車製造廠，5月間被迫關閉一周。

兩名消息人士說，某些許可證的效期有六個月。不過，臨時許可證適用於哪些項目、數量多少，目前並不清楚，北京此舉是否透露中國正準備放寬稀土出口禁令，也有待觀察。產業團體說，受到稀土禁令影響，申請程序非常繁瑣，形成供應鏈瓶頸。

今年4月，中國宣布對多種稀土礦產與相關磁鐵限縮出口，全球各地汽車製造商、航太製造商、半導體公司、軍事包商供應鏈受到重挫。

中國在關鍵礦產業具有稱霸地位，關鍵礦產對綠色能源轉型極為重要，被視為是北京在貿易戰中與川普 總統交手時的重要槓桿。全球約90%稀土由中國生產，汽車產業代表曾發出警告說，汽車零件對稀土有高度依賴，供應短缺將讓汽車生產面臨日漸嚴重的威脅。

消息人士指出，通用、福特以及生產吉普車(Jeep)的斯特蘭蒂斯的供應商，2日獲准取得某些稀土出口的臨時許可證。

通用汽車與福特均不願對消息發表評論。斯特蘭蒂斯則說，正與供應廠商合作，確保申請許可證的過程保持效率。

斯特蘭蒂斯表示，迄今為止，公司都可以在不出現嚴重中斷的情況下，排除生產線的即時問題。

中國以稀土作為貿易戰的武器，改變了貿易戰的格局。圖為內蒙古自治區的一個稀土冶煉車間。(路透)

中國的關鍵礦產出口管制，近來已經成為川普批評北京的焦點話題。川普說，北京違反5月間美中雙方達成的貿易休兵協議，內容包括調降關稅、取消貿易限制。

川普與中國國家主席習近平5日通電話，討論解決貿易分歧。川普後來在社群媒體發文寫道，「有關稀土產品的複雜性，不應再有任何疑問」。川普6日宣布，美中將派代表9日在倫敦進行貿易談判。