我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄大規模空襲基輔釀6死80傷 川普：烏自己給了普亭理由

馬斯克提議成立新政黨 黨名都想好了

路透：中國發稀土臨時出口許可給美3大車廠 傳效期6個月

記者顏伶如／綜合報導
中國已經核發稀土臨時出口許可證給美國通用(GM)、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠的供應商。圖為通用在廣西柳州的生產線。(路透)
中國已經核發稀土臨時出口許可證給美國通用(GM)、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)三大車廠的供應商。圖為通用在廣西柳州的生產線。(路透)

路透6日獨家報導，消息人士表示，由於北京禁止稀土礦產出口的禁令開始對供應鏈造成衝擊，中國已經核發稀土臨時出口許可證給通用(GM)、福特(Ford)、斯特蘭蒂斯(Stellantis)美國三大車廠的供應商。中國商務部未回覆路透採訪要求。

受到稀土缺貨的影響，福特汽車位於芝加哥的Explorer SUV休旅車製造廠，5月間被迫關閉一周。

兩名消息人士說，某些許可證的效期有六個月。不過，臨時許可證適用於哪些項目、數量多少，目前並不清楚，北京此舉是否透露中國正準備放寬稀土出口禁令，也有待觀察。產業團體說，受到稀土禁令影響，申請程序非常繁瑣，形成供應鏈瓶頸。

今年4月，中國宣布對多種稀土礦產與相關磁鐵限縮出口，全球各地汽車製造商、航太製造商、半導體公司、軍事包商供應鏈受到重挫。

中國在關鍵礦產業具有稱霸地位，關鍵礦產對綠色能源轉型極為重要，被視為是北京在貿易戰中與川普總統交手時的重要槓桿。全球約90%稀土由中國生產，汽車產業代表曾發出警告說，汽車零件對稀土有高度依賴，供應短缺將讓汽車生產面臨日漸嚴重的威脅。

消息人士指出，通用、福特以及生產吉普車(Jeep)的斯特蘭蒂斯的供應商，2日獲准取得某些稀土出口的臨時許可證。

通用汽車與福特均不願對消息發表評論。斯特蘭蒂斯則說，正與供應廠商合作，確保申請許可證的過程保持效率。

斯特蘭蒂斯表示，迄今為止，公司都可以在不出現嚴重中斷的情況下，排除生產線的即時問題。

中國以稀土作為貿易戰的武器，改變了貿易戰的格局。圖為內蒙古自治區的一個稀土冶煉車...
中國以稀土作為貿易戰的武器，改變了貿易戰的格局。圖為內蒙古自治區的一個稀土冶煉車間。(路透)

中國的關鍵礦產出口管制，近來已經成為川普批評北京的焦點話題。川普說，北京違反5月間美中雙方達成的貿易休兵協議，內容包括調降關稅、取消貿易限制。

川普與中國國家主席習近平5日通電話，討論解決貿易分歧。川普後來在社群媒體發文寫道，「有關稀土產品的複雜性，不應再有任何疑問」。川普6日宣布，美中將派代表9日在倫敦進行貿易談判。

稀土 川普 供應鏈

上一則

最高院准許DOGE進社安系統查個資 3自由派大法官均反對

下一則

有權vs.有錢 紐時：川普、馬斯克各有4招能「互相傷害」

延伸閱讀

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題

與馬斯克和解？川普受訪否認將通話：他瘋了、有問題
錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控

錯遭遣返的「馬州男」被送回美國 面臨人口販運等指控
川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業

川普關稅戰打趴大小企業 卻造福這個產業
李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫

李在明就任後首次與川普通話 將協商關稅、一起打高爾夫

熱門新聞

馬斯克(左)與川普總統。(路透資料照)

馬斯克丟核彈級宣言：川普在淫魔艾普斯坦的名單上

2025-06-05 16:00
曾有好交情的馬斯克與川普公開翻臉。(美聯社資料照)

馬斯克支持彈劾川普換范斯接任 白宮：令人遺憾

2025-06-05 20:06
馬斯克(左)與川普總統。(美聯社資料照)

川普再推文回應馬斯克 但語氣和緩

2025-06-05 16:35
川普4日在白宮舉行夏季宴會發表演說。(美聯社)

川普宣布禁止12國人入境美國 7國受部分限制

2025-06-04 20:20
普林斯頓大學歷史系教授貝爾1日在紐約時報撰文，籲請社會大眾正視，美國菁英大學招收大批國際學生的確已形成問題。圖為哈佛大學29日舉行畢業典禮，一名畢業生的帽子上張貼「支持國際生」的標語。（路透）

川普雖簡單粗暴 普林斯頓教授：美國大學國際生的確已成問題

2025-06-02 07:10
馬斯克（左）周三貼文抨擊川普力推的「大而美」稅改法案，聲稱這會害美國變「債務奴隸」，並敦促國會議員「殺了這法案」。(美聯社)

川普馬斯克撕破臉因這導火線 官員提醒「總統記仇」

2025-06-04 20:06

超人氣

更多 >
數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭

數百萬人服用的這種保健食品 受害者：差點肝衰竭
DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救

DOGE開除太多人鑄成大錯 川普忙補救
馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普

馬斯克跟MAGA陣營鬧僵斷絕關係 共和黨員選邊站挺川普
「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因

「我早知道會這樣」MAGA教父巴農點出川馬決裂2原因
和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學

和川普翻臉「恐是災難開始」他說馬斯克沒有修好帝王學