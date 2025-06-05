關稅緩衝期已過60天 只簽1協議…商務部長參院遭拷問

美國與各國的關稅談判僅有與英國達成協議，其他國家都未見成果進度，商務部長盧特尼克4日在參院受到兩黨議員的圍剿。（美聯社）

紐約時報4日報導，川普 政府4月誓言要在90天的關稅 緩衝期間，與90個國家簽署貿易協議 ，可目前已過60天，只與英國簽定只算談判框架的協議；為此商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)4日在參院受到同為共和黨的參議員甘迺迪(John Kennedy)「拷問」，顯示一些國會共和黨人對白宮的協商戰略，耐心開始流失。

紐約時報分析，由初步談判到送到總統桌上簽字，通常要耗時917天，讓人懷疑川普政府的時程有多務實。

目前磋商時程已大約60天，川普只宣布與英國達成一項協議，而英國還不算美國最主要貿易夥伴之一，而且所謂的美、英協議只是框架，供未來再談。

Politico政治網站報導，參議員甘迺迪4日詢問盧特尼克， 若是有個國家 ，例如面臨兩位數關稅增幅的越南，無法先與川普政府達成貿易協議，那麼白宮是否願接受互不徵關稅的協議。

盧特尼克表示，越南目前被中國用來當管道，把中國貨繞彎賣來美國，「絕對不行；我國那麼做就再笨也不過了」。

甘迺迪對盧特尼克的回答十分氣餒，回應說：「那你為什麼還磋商貿易協議？你剛剛說假如有個國家來找你，提議終極對等、零關稅、無貿易障礙，你還是拒絕」。

甘迺迪接下來問盧特尼克有關「主要問題原則」(major questions doctrine) 的問題：也就是目前川普政府面臨很多官司，挑戰行政權不得片面施加關稅，按憲法該權力是給國會的。但盧特尼克表示，對該原則不熟。

離開聽證會後，甘迺迪表示，對盧特尼克的回應感到不滿，政府剛在法院敗訴，主要原因就在這一點，而且真的會衝擊到貿易政策。