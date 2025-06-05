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川習通話沒譜？彭博：川普半夜睡不著發文抱怨 顯示美中僵局加深

通話落空？川普凌晨發文：習近平非常強硬 極難談協議

編譯劉忠勇／綜合報導
川普總統（右）4月間即放話會和中國國家主席習近平（左）通話，但沒有實現；白宮近期又一再暗示兩人會通話，但目前仍無跡象。（美聯社）
川普總統（右）4月間即放話會和中國國家主席習近平（左）通話，但沒有實現；白宮近期又一再暗示兩人會通話，但目前仍無跡象。（美聯社）

白宮3日表示美中領袖會「很快」通話後，川普總統於美東4日凌晨發文，形容中國國家主席習近平「非常強硬、極難達成協議」，使得兩人近日通話可能性看來更加渺茫。

川普在美東時間4日凌晨2時17分於自家社群平台Truth Social發文說，「我喜歡中國的習主席，一直以來都是如此，也將一直如此」，接著以一連串大寫字母表示，「但他非常強硬，極難談成任何協議！」

白宮並未立即回覆彭博記者置評請求，中國外交部發言人林劍被問到川普這篇貼文時則說，「中方發展中美關係的原則和立場是一貫的」，他被問到川普和習近平本周是否可能通話時只說：「我沒有可以提供的消息。」

此前，白宮發言人李維特3日被問到如何回應北京管制稀土出口時表示，美方正積極觀察中方遵循日內瓦貿易戰休兵協議的情況，「很快」將會有領袖層級對談；但何時實現，她也沒把握。

美中5月在日內瓦已協議好貿易戰休兵90天，但隨美方加強限制中方取得關鍵技術的管道、並且開始撤銷中國學生簽證後，中方批准稀土出口進度緩慢，美中相互指責違反日內瓦協議。

複雜之處在於，策緯諮詢公司(Trivium China)關鍵礦產供應鏈研究主管庫姆斯(Ceory Combs)指出，美中對日內瓦協議稀土安排的認知似乎有落差，美方似乎認為北京會完全撤除稀土出口審批要求」，但北京似乎不認為自己同意了這件事，美方因此要怪罪中方阻礙進展太過「貿然」，因為進展根本還沒開始。

川普已表示，和習近平直接對話，是化解彼此歧見唯一之道，但中方對安排川習通話意願始終不高，因為不符合中方行事慣例，另一個理由是中國經濟面對美國高額關稅，至今似乎也意外展現韌性。

川普早在2月就暗示希望和習近平通話，稍後表示他願意訪問中國與習近平會面，但迄今都還沒進行這類互動。

白宮前代理幕僚長穆瓦尼(Mick Mulvaney)3日接受彭博電視採訪時表示，美中之間能否達成貿易協議，取決於川習兩人能否克服談判風格上的核心分歧。

川普大半夜突然發文，指習近平很強硬，極難談成協議。（取自川普Truth Soci...
川普大半夜突然發文，指習近平很強硬，極難談成協議。（取自川普Truth Social平台）

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