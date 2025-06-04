中國掌全球80%藥物原料 或成貿易戰新籌碼

除了稀土之外，全球80%藥物原料也在中國生產，成為川普關稅 政策另一大威脅。

有線電視新聞網(CNN)報導，青黴素(penicillin，盤尼西林)的「親戚」阿莫西林(amoxicillin)是美國最常用抗生素，每年有數千萬人服用以治療肺炎、胃潰瘍和鏈球菌性咽喉炎等細菌性感染。

但外界不知阿莫西林長期缺貨，因為全美只有一家製造商，而且中國控制阿莫西林生產所需80%原料。

隨著川普威脅對進口藥品徵收關稅，藥品原料供應成為一大隱憂，凸顯美國在關鍵藥品供應方面高度依賴外國。

傑克森醫療(Jackson Healthcare)是美國唯一的阿莫西林製造商，創辦人暨執行長傑克森(Rick Jackson)表示，「持續擴大貿易對抗或加劇衝突，可能讓北京政府將阿莫西林供應鏈 主導地位當成戰略籌碼，恐怕會破壞我們獲得阿莫西林等製藥原料的管道。」

CNN分析人口普查局(Census Bureau)數據發現，美國去年進口96%乙酸皮質醇(hydrocortisone，止癢藥膏中的活性成分)、90%布洛芬(ibuprofen，常見的非處方止痛藥成分)，以及73%乙醯胺酚(acetaminophen，止痛藥成分)均來自中國。

美國面臨多種基本藥物短缺，專家警告，北京可能將其用作升級貿易戰的籌碼。

美中貿易戰以來，兩國關係緊張，雖然協議停戰並取消高關稅90天，但美國祭出新的晶片管制措施依然讓美中關係緊繃。

國會授權成立機構「美中經濟暨安全檢討委員會」(U.S.-China Economic and Security Review Commission)委員米勒(Leland Miller)表示，中國掌握美國藥品關鍵供應鏈足以「損害美國安全」；他說：「光是憑藉這種影響力，無論中方是否採取行動，都會導致美方改變多項政策立場，這並不好。」

學名藥(generic drugs)提供與原廠品牌藥(brand-name drugs)相同的療效並在專利到期後獲准上市；學名藥占美國處方藥90%，印度生產許多學名藥，不過原料大多來自中國。

醫療藥品產業人士和專家普遍承認美國高度依賴中國藥品，但關於該產業的整體數據很少，因為大型藥廠不會主動揭露相關資料，這也是川普政府5月下令調查藥品進口，並以國安為由對該產業徵收關稅的原因之一。