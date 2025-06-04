美中貿易談判下一步 中擬要求買美方管制晶片

美國財長貝森特（左）5月在日內瓦，與中國副總理何立峰（右）舉行貿易談判。（路透）

華爾街 日報（WSJ）2日報導，中美雙方近來互相指責對方未履行日內瓦協議條款，貿易休戰岌岌可危。中國國家主席習近平 在日內瓦會談時派出國務院副總理何立峰領軍，已明確授權不再迎合美國。知情人士指出，未來何立峰的主要目標是讓美方把在日內瓦協議的關稅退讓轉為永久性，而且料將主張中方應被允許購買真正需要的美國管制晶片與其他科技產品。

中國祭出稀土出口禁令，被視為對美國施壓手段。

川普 第一任期，北京由親市場的務實派劉鶴主導談判，最終達成一份普遍被視為有利於美方的協議。

中美時隔八年再度交手，習近平明確授權不再迎合美國。多名知情人士透露，中方視5月的日內瓦協議為一場勝利。

曾在川普第一任與中國談判的美國貿易代表助理巴哈爾表示，「可以看出中國希望從日內瓦會談獲得對等對待，我預期中國會持續推進這一立場」。

華爾街日報指出，在未來與川普團隊的談判中，何立峰的主要目標是讓美方把日內瓦協議中的關稅讓步永久化。此外，何立峰談判團隊也將主張中國應被允許購買其真正需要的美國商品，例如目前受出口管制的晶片與其他科技產品。

研究中國經濟的龍洲經訊創始合夥人葛藝豪說，「與第一次貿易戰相比，中國這次的底線已高出許多。美方在談判中勢必得給出一些中國真正想要的東西，而不只是開出一長串要求清單」。

中國外交部發言人林劍昨日針對白宮聲稱中美領導人本周可能通話，林劍僅回應「沒有可以提供的消息」，未證實也未否認。

林劍回應，日內瓦共識是中美雙方在相互尊重、平等協商的原則下達成的。美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責，祭出對中國晶片出口管制、暫停對中國晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益。中方已提出嚴正交涉。