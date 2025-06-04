我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

200年前保險套長這樣 羊盲腸製成 紫外線檢測曝使用狀況

美中晶片、稀土戰誰占上風？美專家：美國擺脫依賴需要10年

美中貿易談判下一步 中擬要求買美方管制晶片

編譯盧思綸、記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財長貝森特（左）5月在日內瓦，與中國副總理何立峰（右）舉行貿易談判。（路透）
美國財長貝森特（左）5月在日內瓦，與中國副總理何立峰（右）舉行貿易談判。（路透）

華爾街日報（WSJ）2日報導，中美雙方近來互相指責對方未履行日內瓦協議條款，貿易休戰岌岌可危。中國國家主席習近平在日內瓦會談時派出國務院副總理何立峰領軍，已明確授權不再迎合美國。知情人士指出，未來何立峰的主要目標是讓美方把在日內瓦協議的關稅退讓轉為永久性，而且料將主張中方應被允許購買真正需要的美國管制晶片與其他科技產品。

中國祭出稀土出口禁令，被視為對美國施壓手段。

川普第一任期，北京由親市場的務實派劉鶴主導談判，最終達成一份普遍被視為有利於美方的協議。

中美時隔八年再度交手，習近平明確授權不再迎合美國。多名知情人士透露，中方視5月的日內瓦協議為一場勝利。

曾在川普第一任與中國談判的美國貿易代表助理巴哈爾表示，「可以看出中國希望從日內瓦會談獲得對等對待，我預期中國會持續推進這一立場」。

華爾街日報指出，在未來與川普團隊的談判中，何立峰的主要目標是讓美方把日內瓦協議中的關稅讓步永久化。此外，何立峰談判團隊也將主張中國應被允許購買其真正需要的美國商品，例如目前受出口管制的晶片與其他科技產品。

研究中國經濟的龍洲經訊創始合夥人葛藝豪說，「與第一次貿易戰相比，中國這次的底線已高出許多。美方在談判中勢必得給出一些中國真正想要的東西，而不只是開出一長串要求清單」。

中國外交部發言人林劍昨日針對白宮聲稱中美領導人本周可能通話，林劍僅回應「沒有可以提供的消息」，未證實也未否認。

林劍回應，日內瓦共識是中美雙方在相互尊重、平等協商的原則下達成的。美方在毫無事實根據的情況下，對中方抹黑指責，祭出對中國晶片出口管制、暫停對中國晶片設計軟體（EDA）銷售、宣布撤銷中國留學生簽證等極端打壓措施，嚴重破壞日內瓦共識，也損害了中方正當權益。中方已提出嚴正交涉。

香港南華早報引述分析指，美國一方面施壓、一方面提出談判的組合方式，是川普典型的談判風格，但對中國而言，這種方式注定失敗。中方不會向這種「訛詐式」的策略讓步，尤其是中國掌控著關鍵礦產供應鏈，對美國具備強大的反制能力。除非美國在中方重大關切的問題上讓步，否則中方不太可能加速稀土出口批准。

美中關稅貿易談判，中方態度明顯：稀土籌碼還沒用完，不會輕易讓步。(路透)
美中關稅貿易談判，中方態度明顯：稀土籌碼還沒用完，不會輕易讓步。(路透)

川普 華爾街 習近平

上一則

馬斯克再轟大又美法案「惡心」：國會正讓美國破產

下一則

川普限期各國6/4提方案 李維特：善意提醒

延伸閱讀

和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件

和川普有關的比特幣ETF快上市了 紐交所提出申請文件
川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」

川普加倍鋼鋁關稅至50% 6月4日生效「英國暫時豁免」
馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面

馬斯克轟川普支出法案 兩人緊張關係浮上檯面
民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮

民主黨租餐車發免費塔可餅 酸川普臨陣退縮

熱門新聞

美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42
全球首富馬斯克(左)與美國總統川普。（路透）

哪找「又大又美」減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

2025-05-28 03:15
美國政治新聞媒體Politico今天獨家引述國務院電報報導，川普政府正考慮要求所有申請赴美留學的外國學生接受社群媒體審查，審查內容目前還不明確。圖為哈佛醫學院外觀。（路透）

學生簽證面談暫停 所有赴美留學生或需接受社群審查

2025-05-27 14:46
國務卿魯比歐表示，美國將撤銷部分中國學生的簽證。圖為哈佛學生組織聲援國際學生。 (路透)

魯比歐：開始撤銷中國學生簽證 鎖定2類人

2025-05-28 19:54
特斯拉執行長馬斯克，攝於2月。（路透資料照片）

馬斯克匆匆卸任沒知會川普？知情者曝2原因讓他「政治幻滅」

2025-05-29 01:40

超人氣

更多 >
房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免

房產稅水漲船高 7州研議老年人全面廢除或大幅減免
這4款好市多商品 售價都很親民

這4款好市多商品 售價都很親民
命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈

命中帶財 4生肖30歲後注定翻身 屬這生肖人脈通錢脈
川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」

川普新官方照曝光 半世紀以來首度不見「這一物」
蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深

蔣雨融被指護航中國大使哈佛演講 與中共關係很深