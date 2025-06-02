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中國未鬆綁稀土磁鐵出口 美車廠恐數周內停擺

編譯盧思綸／即時報導
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中國在全球稀土磁鐵產業占據主導地位，圖為中國內蒙古的一個稀土礦場，攝於2011年7月。(路透)
中國在全球稀土磁鐵產業占據主導地位，圖為中國內蒙古的一個稀土礦場，攝於2011年7月。(路透)

紐約時報報導，中國在全球稀土磁鐵產業占據主導地位，中國稀土在今年4月初因美中貿易戰全面暫停相關出口。儘管美中5月初在日內瓦達成初步貿易協議，北京似乎仍未鬆綁管制力道，引發美國總統川普不滿。如今，美國與歐洲企業正面臨磁鐵即將耗盡的危機，其中又以美國汽車業首當其衝，多座工廠可能在數周內被迫停擺。

美國汽車製造商首當其衝，業界高層警告，美國中西部與南部多家工廠的生產線，在接下來數天與數周內可能被迫減產。車廠仰賴稀土磁鐵製造電動馬達，用於驅動煞車系統、方向盤轉向與燃油噴射器等關鍵組件。一張高級車座椅內部所需的馬達最多可使用多達12顆磁鐵。另外，工業用機器人也同樣依賴稀土磁鐵。

專門研究中國汽車的產業顧問鄧恩（Michael Dunne）警告：「中國有能力讓美國汽車裝配廠全面停擺。」

川普第一任內負責出口管制的商務部副部長尼卡塔（Nazak Nikakhtar）表示：「稀土是美國乃至全球的致命傷，而中國不斷加以利用。」

儘管中國商務部已核發少量出口許可，但中國歐盟商會會長彥辭（Jens Eskelund）直言，「雖然目前有零星許可獲准，但遠不足以避免即將發生的生產中斷，我們仍面臨重大供應鏈斷裂的風險」。同時，一些中國稀土磁鐵製造商在等待出口許可期間也暫停生產，停擺數周正逐漸波及整條供應鏈，可能很快就會衝擊製造業。

全球每年生產近20萬噸高性能稀土磁鐵，其中90%來自中國。剩下大多由日本企業在日本與越南生產，主要供應日系製造商；反觀美國則幾乎沒有生產。

事實上，美國早在2010年中國對日實施稀土禁運時就意識到自身脆弱性，歷屆政府也多次嘗試重建供應鏈，但進展有限。原因是製造稀土磁鐵需要在生產的每一個階段投入巨額資金，然而利潤微薄，全球開採稀土的年營業額僅約50億美元，遠低於年產值達3000億美元的銅礦或鐵礦產業。

不止如此，中國在此領域具有巨大競爭優勢。國營企業在環保方面的成本極低，並擁有政府撥款支持興建龐大的加工廠與磁鐵製造設施。儘管加工稀土技術門檻高，中國仍成功研發專有工法，並在全國39所大學設立稀土化學課程，而美國則缺乏類似教育體系。

目前，全球99%的重稀土來自中國，這些是最稀有的稀土類別。重稀土是製造耐高溫、高電場磁鐵的關鍵，廣泛應用於汽車、半導體及其他高科技領域。

美國唯一的稀土礦場位於加州帕斯山（Mountain Pass），早在1998年因環境問題停產，歷經多次轉手與重啟，現由 MP Materials經營，近年才恢復部分分離加工能力，但仍需與成本極低的中國競爭。該公司已在德州設廠，嘗試自製磁鐵，努力建立完整供應鏈。

稀土 供應鏈 商務部

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