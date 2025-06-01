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川普關稅深陷訴訟挑戰 幕僚堅稱「不撤消」已備妥B計畫

編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普的核心經濟幕僚2日持續強調「關稅措施絕不撤銷」的立場。(歐新社)
美國總統川普的核心經濟幕僚2日持續強調「關稅措施絕不撤銷」的立場。(歐新社)

美國總統川普的核心經濟幕僚周日（6月2日）持續強調「關稅措施絕不撤銷」的立場。但該政策正陷入法律不確定性。  

商務部長盧特尼克上《福斯周日新聞》節目，斬釘截鐵表示：「放心，關稅不會消失。」幾天前，聯邦法院裁決川普實施全面關稅逾越了行政權限，但聯邦上訴法院已批准行政部門的緊急請求，暫時凍結該裁決的效力。此事為白宮爭取到喘息空間，但政府團隊仍面臨潛在艱鉅的法律戰，最終可能上訴至聯邦最高法院才會告終  

然而，川普的顧問堅稱，即使面臨法律挑戰，現行關稅也將持續實施，必要時行政部門將另闢蹊徑落實政策。

白宮國家經濟委員會主席哈塞特周日上美國廣播公司新聞頻的《本周》節目說，「非常有信心」美國最高法院的法官會支持川普的關稅，「所以這就是A計畫，A計畫足夠解決問題」。

他話鋒一轉補充，如果關稅受阻，「還有其他法律工具可推，能確保『讓美國貿易重獲公平』」，但未具體闡明。他說：「有很多聽眾不想聽的法律條文，都是推動政策的替代方式。」

根據POLITICO的報導 ，目前尚不清楚美國最高法院最終將如何裁決川普的關稅，但保守派占多數的最高法院並不一定會自動傾向川普。

白宮認為，法院推翻川普關稅的裁決將削弱他與其他國家的談判籌碼。

川普周日在Truth Social貼文表示：「如果法院以某種方式就關稅問題做出不利於美國的裁決，其他國家將利用反美關稅來挾持我們，並以此來對付我們。」「這意味美國經濟的崩潰！」

關稅 川普 白宮

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