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美鋼鋁關稅翻倍 歐盟批川普增添不確定、將祭反制

編譯盧炯燊／綜合報導
針對美國從6月4日起對外國進口鋼鋁的關稅由25%倍增至50%，歐盟執行機構歐盟委員會31日揚言準備採取反制措施。圖為德國的一家鋼廠。(美聯社)
針對美國從6月4日起對外國進口鋼鋁的關稅由25%倍增至50%，歐盟執行機構歐盟委員會31日揚言準備採取反制措施。圖為德國的一家鋼廠。(美聯社)

川普總統5月30日突然宣布從6月4日起，對外國進口鋼鋁的關稅由25%倍增至50%，隨即引起歐盟及加拿大反彈。歐盟執行機構歐盟委員會5月31日除對美國提高進口鋼鋁關稅深表遺憾外，更揚言準備採取反制措施。

歐盟委員會發言人發表聲明指出，美國政府倍增進口鋼鋁關稅的決定，「給全球經濟增添更多不確定性，並增加了大西洋兩岸消費者及企業的成本」，「提高關稅也破壞了目前正通過談判解決問題的努力」。

聲明強調，「歐盟本著誠意，於4月14日暫停了反制措施，為繼續談判創造空間」。對於倍增關稅，「歐盟委員會目前正在就擴大反制措施展開最終磋商」，如果未能達成雙方均可接受的解決方案，歐盟現有措施和附加措施將於7月14日自動生效，如情況有需要更可提前生效。

歐洲議會國際貿易委員會主席朗格(Bernd Lange)表示，歐盟主張通過談判解決貿易爭端，但在必要時也不會迴避報復措施。

川普加徵進口鋼鋁關稅之舉，也引發了外界質疑英國與美國就鋼鋁達成的零關稅協議，英國是在本月初成為第一個與美國達成貿易協議的國家，目前該協議尚未正式簽署。

英國鋼鐵製造商指出，關稅翻倍對相關行業來說，是「又一次遭到沉重打擊」。英國政府發言人表示，「正與美方就最新關稅展開溝通，希望能夠為鋼鋁行業提供清晰的解釋」。

鋼鐵工人聯合會(USW)加拿大分會全國主席沃倫(Marty Warren)也抨擊川普的決定，指是對加拿大工業及工人的直接攻擊。他認為加拿大政府必須馬上果斷地做出反應，以保護工人。

川普突然宣布倍增鋼鋁進口關稅至50%，是他一貫反覆無常的最新表現之一。他聲稱加徵鋼鋁關稅，有助提振美國鋼鐵業及全國供應，同時減少對中國的依賴。

這些年來，美國鋼鐵製造業持續不景氣，中國、印度及日本已趕超成為世界主要鋼鐵生產國，而美國目前約有四分之一的鋼鐵來自進口。

川普向全球徵收對等關稅的政策雖然面對訴訟，但對於進口鋼鋁倍增關稅，不會受到訴訟影響。

關稅 歐盟 川普

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