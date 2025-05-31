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川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

貝森特：美中後續貿易談判停滯 需川習參與

編譯茅毅／綜合報導
美國財長貝森特(左)與中國副總理何立峰(右)本月中旬在日內瓦舉行的美中貿易談判曾取得突破性成果，貿易戰暫休兵。但貝森特29日說，此後進展緩慢。(路透)
美國財長貝森特(左)與中國副總理何立峰(右)本月中旬在日內瓦舉行的美中貿易談判曾取得突破性成果，貿易戰暫休兵。但貝森特29日說，此後進展緩慢。(路透)

美國財長貝森特(Scott Bessent)29日對福斯新聞指稱，美、中在瑞士日內瓦舉行經貿會談以來已兩周，後續談判有點停滯，為了使兩國達成協議，很可能將需川普總統與中國國家主席習近平直接參與。貝森特說，「我相信，川普總統和習主席可能會在某個時候通話」。

對此，中國外交部發言人林劍30日在例行記者會表示，中方已多次闡明在關稅問題上的立場，具體問題建議向中方主管部門詢問。

川普30日則在自創社群媒體真實社群指控中國違反與美國的降低關稅協議，加劇全球兩大經濟體間的緊張，但是，他並未詳述中方如何違反協議。

川普寫道，兩周前中國處於「嚴重的經濟危險」，他設定課徵的極高關稅使中國實際上不可能進入美國市場進行貿易，而美國目前是全球最大市場。「實際上我們突然戒掉了中國(商品)」，這對他們是毀滅性的。

川普還寫道，「我目睹(中國)正發生的事情，我不喜歡這樣；我與中國達成一項快速協議，好將他們從我認為會非常糟的境地中拯救出來；靠著這項協議，(中國的騷亂才)很快穩定下來，中國也恢復正常運作；然而壞消息是，中國已完全違反與我們達成的協議，而這對某些人來說也許並不意外」。

由貝森特主導的美中貿易談判此前取得突破性成果，全球前兩大經濟體美國和中國的貿易戰暫時休兵。他29日說，此後進展緩慢，但預期未來幾周將有更多談判。

貝森特還說，鑒於談判的規模和複雜性，這將需雙方領袖相互權衡；「(川、習)他們關係良好，我有信心，當川普總統表明他的意願時，中方就會坐下來談判」。

美中12日同意在90天內暫緩互徵高達三位數的關稅，全球股市應聲大漲。但這仍未解決川普對中國輸美商品加徵關稅的根本原因，主因在於美國長久以來不滿中國以國家為主導、以出口驅動的經濟模式，因此相關問題仍待接下來的雙邊談判解決。

貝森特還說，日本等美國部分貿易夥伴正帶著「誠意」與美國談判，並未發現這些國家的立場因美國國貿法院28日的裁定而有所改變，他30日也在華府會見由經濟再生大臣赤澤亮正所率的日本談判代表團。

川普 關稅 貝森特

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