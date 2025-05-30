我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

ICE突襲移民法庭 高德曼譴責：繞過法律

劍指稀土管制？美對中連出重拳目的曝光 示警中國將付出代價

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美中經貿會談10日在日內瓦舉行。資料照片。（路透）
美中經貿會談10日在日內瓦舉行。資料照片。（路透）

根據CNN引述3位美國政府官員的報導，川普政府在過去幾天對中國採取一連串懲罰性措施，原因是美方官員認為，中方未能履行本月初貿易談判中所做出的承諾。

美國政府本周採取行動，撤銷部分中生的簽證，並暫停向中企出售某些關鍵技術。報導指出，美中月初在瑞士日內瓦舉行會談後，美國官員原本預期中國會放寬對稀土礦物的出口限制。官員表示，對於中國未能履行原本旨在緩解兩國貿易衝突的承諾，他們感到沮喪；雙方目前正努力爭取在8月中旬前達成全面協議。

華府決定限制對中銷售關鍵技術，並限制中生赴美人數，凸顯貿易戰在川普政府對中整體外交政策中的核心地位。一位資深政府官員形容這種內在聯繫時表示，這是一項「統一的政府戰略」。

官員表示，隨著美中會談臨近，針對中國切斷稀土礦供應的舉動，美國政府內部的擔憂日益升高，促使相關部門在幕後展開廣泛行動，尋求可能的替代方案。

這項行動涵蓋多個政府機構及白宮官員，在貿易談判結束後並未中止，並且仍是當前工作的重點。但部分官員原本認為，由於反映在聯合聲明中的協議，當前壓力將會緩解；當緩解未出現時，美方開始思考如何讓中國付出代價。

美方官員表示，他們不擔心這波連出重拳會影響美中貿易談判的前景。相反，官員希望藉此明確傳達，若中國未能有效參與正在進行的貿易談判，將會面臨相應的後果。

一位接近白宮的人士表示：「這顯然是局勢升級，但如果你觀察川普自認為接近達成協議、卻尚未成功時的做法，他會試圖升高言辭。他們認為，升高言辭和行動將促使協議更快達成。」

川普 白宮 稀土

上一則

6大問答 看國際貿易法院關稅裁決有何影響？川普的下一步？

下一則

全面關稅遭法院阻擋 川普發文痛批「摧毀總統權力」

延伸閱讀

6大問答 看國際貿易法院關稅裁決有何影響？川普的下一步？

6大問答 看國際貿易法院關稅裁決有何影響？川普的下一步？
戲劇轉折… 法院才擋下川普關稅 又暫恢復徵收

戲劇轉折… 法院才擋下川普關稅 又暫恢復徵收
不滿自己提名的法官阻擋關稅 川普痛批昔日盟友「卑鄙小人」

不滿自己提名的法官阻擋關稅 川普痛批昔日盟友「卑鄙小人」
上訴法院維持川普對等關稅 凸顯政策反覆 美西港口很困擾

上訴法院維持川普對等關稅 凸顯政策反覆 美西港口很困擾

熱門新聞

川普總統主導的預算法案將影響民眾荷包。（歐新社）

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

2025-05-22 11:12
華裔移民卡蘿·馬尤嘉(圓圖)上月被通知到移民局，突然被ICE逮捕，面臨即將被驅逐出境的困境。(美聯社、取自馬尤嘉臉書)

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

2025-05-26 22:20
美國國際貿易法院28日裁決川普對等關稅無效。(歐新社)

川普關稅遭法院駁回「總統無權」 中加墨等國關稅暫停徵收

2025-05-28 20:24
川普對馬斯克(左)曾經非常倚重，但一夕之間兩人關係生變。(路透)

與川普兄弟情變調關鍵 巴農爆料：馬斯克想碰這件事

2025-05-24 21:52
圖為紐約華人社區商店貼出的接受糧食券的告示。(記者鄭怡嫣／攝影)

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

2025-05-23 09:05
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子拜倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。(美聯社)

傳哈佛拒絕錄取拜倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

2025-05-27 21:42

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動