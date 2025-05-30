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關稅休戰觀察：跨太平洋貿易回暖 運價飆高17% 但訂艙降溫

編譯季晶晶／綜合外電
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美國和中國之間的關稅戰停火，帶動跨太平洋貿易回暖，運價飆高。（路透）
美國和中國之間的關稅戰停火，帶動跨太平洋貿易回暖，運價飆高。（路透）

全球兩大經濟體美國和中國之間關稅戰停火，帶動跨太平洋貿易回暖，運價飆高，但訂艙近期略見放緩。

上海至洛杉磯的40呎貨櫃的運價單周大漲近17%至3,738美元，創今年來最大周漲幅。截至5月29日的當前運價較3月底的2,487美元低點回升，不過比起1月峰值還是低了近三分之一。

數據顯示，5月19日當周的全球貨櫃訂艙創今年新高，隨後開始回落。本周前三天，跨太平洋航線訂艙量僅10.6萬個20呎標準貨櫃，較一周前的13.7萬個明顯下滑，反映出市場對關稅戰停火的初期熱情正在減退。

航運分析指出，由於出貨與訂艙存在1-2周的時間差，目前中國大陸出港開往美國的船隻數量降至日均34艘，少於前一周的48艘，載運貨櫃數也少三分之一。

海事諮詢機構德魯里（Drewry）總監Jayendu Krishna指這是「動態再平衡」：「我們看到供應鏈以及運價、訂艙和實際發運量等各種指標之間，持續不斷進行調整。」

彭博分析師表示，導致運量下降的其他因素還包括中國大陸企業的供應鏈，他們可以從亞洲區其他國家出貨。

航運公司的運力正開始回升。大型航運公司承諾增加運力，而隨著需求改善，小型貨運代理公司缺席多年後也重返這條航線：中聯航運新開中美航線；南韓高麗海運重新再提供跨太平洋服務。

亞洲主要航商的日本郵船表示，美國關稅對業務的影響較預期輕微，貨櫃訂艙已明顯回升，預計未來三個月會維持強勁。儘管4月美國宣布新關稅時訂艙驟降三分之一，但隨著貿易緊張緩解，5月強勁反彈。競爭對手商船三井也證實4至5月運量未如預期衰退，稱此為「令人驚喜的誤判」。

關稅 供應鏈 洛杉磯

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