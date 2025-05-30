美對等關稅官司恐拖數周 各國觀望、談判陷混亂

川普總統4月2日在白宮宣布對各國開徵對等關稅。國際貿易法院28日判決，川普的對等關稅越權，但川普政府提出上訴。(路透)

國際貿易法院28日判決川普 總統的對等關稅 無效，川普政府已提出上訴，聯邦巡迴上訴法院又暫停國際貿易法院裁法，最終可能由最高法院來裁決。華盛頓郵報引述法律專家表示，川普政府若上訴到最高法院有可能敗訴，各國與華府進行貿易談判，態度可能因此暫時轉為觀望。

紐約時報說，貿易專家和美國在世界各地的貿易夥伴都對這一消息持謹慎態度，而不是慶祝。除了上訴尋求翻案或暫停執行，川普也可能採取其他合法途徑或引用其他法條，繼續實施關稅。

有鑑於此，貿易法院判決只給了澳洲、英國、加拿大、歐盟 和印度等經濟體些許喘息機會，混亂仍將持續。美國的貿易夥伴們反應審慎。澳洲貿易部長法雷爾表示將「研究這項裁決」，歐盟拒絕發表評論。

貿易法院下令川普政府十天內停止徵收相關關稅，但白宮已上訴，上級法院也下令暫停執行判決。新聞網站Vox指出，國際貿易法院是第一個裁定對等關稅合法性的聯邦法院，白宮就這個判決會上訴至聯邦巡迴上訴法院，然後再上訴至最高法院。最高法院可能必須在幾周內決定是否要恢復關稅。

杜克大學法學院共同主任梅耶告訴華郵，若最終上訴到最高法院，川普政府可能敗訴，因為川普的做法相當於「改寫」國會通過的法律，他引用的課徵關稅法條根本沒有提到關稅，梅耶表示，「根據憲法，課稅、徵收關稅與規範對外貿易是國會獨有的權力」。

財經媒體MarketWatch報導，這項判決使美國與眾多國家的貿易談判陷入混亂。傑富瑞投資銀行分析師沙赫表示，「中國、日本、歐盟、印度將如何應對這一消息？我們認為雙邊談判陷入僵局的原因之一，是美國貿易夥伴可能已預料到這個結果」。

沙赫說，目前尚不清楚這些國家是否會認為美國司法將解決貿易問題，還是會就貿易政策與華府重新接觸。