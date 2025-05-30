關稅官司戰 分析指川普政府有4招可繞過法院

國際貿易法院擋下川普的對等關稅，但不依對等關稅命令徵收的關稅不在此限；例如對進口鋼鐵和鋁的關稅。(歐新社)

川普 總統「解放日」(Liberation Day)關稅 措施28日被美國國際貿易法院(US Court of International Trade)擋下，高盛 集團(Goldman Sachs)分析師則說，白宮還有四種方法可以出手，很快克服法院阻攔，讓關稅重新上路。

高盛指出，川普政府可以動用的法律包括援引美國貿易法第122條(Section 122)、第301條(Section 301)啟動調查，以及1930年貿易法(Trade Act)第338條(Section 338)。

其中1974年貿易法第122條不需要正式調查，可以成為繞過法院阻撓的最快途徑。高盛指出，被法院擋下的全面徵收10%關稅，川普政府可以援引第122條以類似的15%關稅取代，不過效期最多僅150天，超過期限就要取得國會授權。

川普政府也可對貿易夥伴啟動「301條款」調查做為徵收關稅的基礎，但過程至少耗時數周。

針對進口鋼、鋁和汽車已實施的「232條款」關稅，川普政府可將範圍擴大到其他領域，法律允許總統對國家安全威脅採取行動。

「338條款」關稅允許總統對歧視美國的國家開徵最高50%的進口關稅，但條款從來不曾動用。

白宮國家經濟會議(National Economic Council)主席哈塞特(Kevin Hassett)29日接受福斯商業網(Fox Business)專訪時說，川普政府提出上訴之後，必定能夠推翻國際貿易法院的裁定。哈塞特說，川普政府利用關稅確保公平貿易的作法一切合法，有信心關稅措施很快就會恢復實施。

哈塞特說：「過去幾任政府並沒有妥善領導美國，這點我們說對了。」他指出：「對美國人民來說，這個貿易談判季，真的非常有效率。」

盡管川普政府有多個替代選項，可以避開法官裁決而祭出關稅，包括援引貿易法條款，但哈塞特說，目前並沒打算採用替代方案。

他表示，其實現在就可以採取一些不同數字的措施，也有各種不同措施可以採行，但要花幾個月時間準備，「我們目前並沒有使用這些選項的打算，因為我們非常有信心，法院裁決是錯誤的」。

哈塞特也透露，已有三項貿易協議幾近完成，川普總統即將可簽署，他預計還會達成更多協議。