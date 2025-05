戲劇轉折… 法院才擋下川普關稅 又暫恢復徵收

川普政府的關稅政策受到法律挑戰,連續兩天都有聯邦法官判決總統無權訂定關稅;但上訴巡迴法院裁決川普政府仍可暫時實施到6月初,預計官司會一路打到最高法院。(路透)

連續兩天川普 總統的關稅 政策出現戲劇性變化,28日聯邦貿易法庭裁決川普總統沒有權力決定關稅,並下令政府停止徵收先前已宣布的大部分關稅;但在政府向聯邦上訴法院提出上訴後,該法院暫時恢復了現行的全面關稅政策,等於川普仍可繼續執行關稅政策暫至6月9日。

關稅仍可執行至6/9

位於華盛頓的聯邦巡迴上訴法院表示,將暫停下級法院的裁決,以考慮政府的上訴,並命令案件原告在6月5日之前作出回應,政府在6月9日之前作出回應。

將一路上訴最高院

對於貿易法庭裁定總統川普無權課徵關稅,川普貼文表示法庭的判決「大錯特錯」,充滿政治性;他希望最高法院能迅速果斷的推翻這個「可怕且威脅國家的決定」。

白宮新聞秘書李維特(Karoline Leavitt)表示,川普政府決心一路上訴到最高法院。

由美國國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定,聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他貿易夥伴課徵關稅,並宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大 進口部分商品徵收的25%關稅,以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

根據美國憲法,國會才擁有向他國課徵關稅的權力;川普援引1977年制定的「國際經濟權力法」(IEEPA),宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態,因此授權總統制定關稅政策。

然而,原告點出,川普雖透過IEEPA的授權制定關稅政策,但IEEPA的內容中根本沒有提到「關稅」兩字,並認為,美國長年與其他國家出現貿易逆差,並不構成緊急狀態;此外,川普也沒有明確獲得國會的授權。

貿易法院28日晚間裁定川普無權決定關稅,應該停止對各國提出的高額關稅;華盛頓哥倫比亞特區的聯邦法官也針對另外的案件裁定川普援引IEEPA、透過行政命令宣布的關稅是非法的。

李維特29日表示,川普政府已提出緊急動議,要求法院暫緩執行裁決,並撤回這項過分的決定;李維特也指出,川普政府決心一路上訴至最高法院。

財經新聞網站CNBC報導,聯邦上訴法院29日在川普政府的要求之下,暫緩下級法定(lower-court)做出的判決,形同暫時恢復川普的關稅政策。

報導指出,川普政府也告知聯邦巡迴上訴法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit),若法院的裁定沒有暫停,川普政府最快在30日擬要求最高法院提供「緊急救援」(emergency relief)。

許多美國貿易夥伴都做出了謹慎的回應。英國政府表示,貿易法庭的裁決是美國政府的內政,並指出這「只是法律程序的第一階段」。德國和歐盟均表示無法對此決定發表評論。

加拿大總理馬克·卡尼對貿易法庭的裁決表示歡迎,稱這「符合加拿大長期以來的立場」,即川普的關稅是非法的。

喬治梅森大學(George Mason University)法律教授索敏(Ilya Somin)表示,就算國會授權給總統,權力也必須要有上限,不能讓總統無限制地的行使權力;索敏說,如果總統可以隨時、隨意,隨便什麼理由地課徵關稅,就完全違反法治的精神。

這個變動讓市場更為混亂,美股與歐股都出現影響。但目前美國與各國的關稅談判仍照常進行,李維特表示,貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)29日上午與各國溝通,各國都表示,願意和美國繼續貿易談判。

李維特說,川普政府會遵守法院的命令,但川普政府的關稅政策還是會繼續下去;李維特也說,川普有其他合法的權力來課徵關稅,政府現在除了繼續走司法程序,同時在探索其他選擇。