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戲劇轉折… 法院才擋下川普關稅 又暫恢復徵收

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普政府的關稅政策受到法律挑戰，連續兩天都有聯邦法官判決總統無權訂定關稅；但上訴巡迴法院裁決川普政府仍可暫時實施到6月初，預計官司會一路打到最高法院。（路透）
川普政府的關稅政策受到法律挑戰，連續兩天都有聯邦法官判決總統無權訂定關稅；但上訴巡迴法院裁決川普政府仍可暫時實施到6月初，預計官司會一路打到最高法院。（路透）

連續兩天川普總統的關稅政策出現戲劇性變化，28日聯邦貿易法庭裁決川普總統沒有權力決定關稅，並下令政府停止徵收先前已宣布的大部分關稅；但在政府向聯邦上訴法院提出上訴後，該法院暫時恢復了現行的全面關稅政策，等於川普仍可繼續執行關稅政策暫至6月9日。

關稅仍可執行至6/9

位於華盛頓的聯邦巡迴上訴法院表示，將暫停下級法院的裁決，以考慮政府的上訴，並命令案件原告在6月5日之前作出回應，政府在6月9日之前作出回應。

將一路上訴最高院

對於貿易法庭裁定總統川普無權課徵關稅，川普貼文表示法庭的判決「大錯特錯」，充滿政治性；他希望最高法院能迅速果斷的推翻這個「可怕且威脅國家的決定」。

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，川普政府決心一路上訴到最高法院。

由美國國際貿易法院3位法官組成的合議庭28日裁定，聯邦法律沒有無限授權川普向中國和其他貿易夥伴課徵關稅，並宣布暫停川普對中國徵收30%的關稅、對從墨西哥和加拿大進口部分商品徵收的25%關稅，以及對大多數進入美國的商品徵收10%的基準關稅。

根據美國憲法，國會才擁有向他國課徵關稅的權力；川普援引1977年制定的「國際經濟權力法」（IEEPA），宣稱美國與其他國家的貿易逆差已形成緊急狀態，因此授權總統制定關稅政策。

然而，原告點出，川普雖透過IEEPA的授權制定關稅政策，但IEEPA的內容中根本沒有提到「關稅」兩字，並認為，美國長年與其他國家出現貿易逆差，並不構成緊急狀態；此外，川普也沒有明確獲得國會的授權。

貿易法院28日晚間裁定川普無權決定關稅，應該停止對各國提出的高額關稅；華盛頓哥倫比亞特區的聯邦法官也針對另外的案件裁定川普援引IEEPA、透過行政命令宣布的關稅是非法的。

李維特29日表示，川普政府已提出緊急動議，要求法院暫緩執行裁決，並撤回這項過分的決定；李維特也指出，川普政府決心一路上訴至最高法院。

財經新聞網站CNBC報導，聯邦上訴法院29日在川普政府的要求之下，暫緩下級法定（lower-court）做出的判決，形同暫時恢復川普的關稅政策。

報導指出，川普政府也告知聯邦巡迴上訴法院（U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit），若法院的裁定沒有暫停，川普政府最快在30日擬要求最高法院提供「緊急救援」（emergency relief）。

許多美國貿易夥伴都做出了謹慎的回應。英國政府表示，貿易法庭的裁決是美國政府的內政，並指出這「只是法律程序的第一階段」。德國和歐盟均表示無法對此決定發表評論。

加拿大總理馬克·卡尼對貿易法庭的裁決表示歡迎，稱這「符合加拿大長期以來的立場」，即川普的關稅是非法的。

喬治梅森大學（George Mason University）法律教授索敏（Ilya Somin）表示，就算國會授權給總統，權力也必須要有上限，不能讓總統無限制地的行使權力；索敏說，如果總統可以隨時、隨意，隨便什麼理由地課徵關稅，就完全違反法治的精神。

這個變動讓市場更為混亂，美股與歐股都出現影響。但目前美國與各國的關稅談判仍照常進行，李維特表示，貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）29日上午與各國溝通，各國都表示，願意和美國繼續貿易談判。

李維特說，川普政府會遵守法院的命令，但川普政府的關稅政策還是會繼續下去；李維特也說，川普有其他合法的權力來課徵關稅，政府現在除了繼續走司法程序，同時在探索其他選擇。

關稅 川普 加拿大

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