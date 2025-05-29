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法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

川普政府上訴對等關稅案 官司恐拖數周 各國談判陷混亂

編譯盧思綸／即時報導
美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴。（美聯社）
美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴。（美聯社）

美國國際貿易法院28日裁定美國總統川普對等關稅無效並予以封殺，川普政府已經提出上訴，接下來將由美國聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能送到美國最高法院裁決，官司將持續數周。華盛頓郵報引述法律專家表示，川普政府若上訴到最高法院可能敗訴。各國與華府進行貿易談判，態度可能因此轉為觀望。

聯邦法院目前審理兩起針對川普關稅的的訴訟，一起是由無黨派的自由司法中心（Liberty Justice Center）代表5家美國小型企業提出，另一起則是以奧勒岡為首等12個州聯合提告，主張總統不得在未經國會批准下徵收關稅。

聯邦法官小組28日裁定，川普無權援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對全球課徵對等關稅。川普政府隨即提出上訴。

華爾街日報指出，接下來將進入聯邦巡迴上訴法院審理，最終可能送交最高法院進行裁決。

杜克大學法學院共同主任梅耶（Tim Meyer）告訴華郵，若這些訴訟最終進入最高法院審理，川普政府可能敗訴。他描述，川普的作法相當於「改寫」國會通過的課稅法案。

梅耶曾擔任川普提名大法官戈蘇奇（Neil M. Gorsuch）的書記官，他表示：「白宮自己都宣稱這是美國史上最大課稅行動的同時，我想，這會讓法官退一步思考：根據憲法，課稅、徵收關稅與規範對外貿易是國會獨有的權力。」

新聞評論網站Vox指出，國際貿易法院是第一個裁定這些關稅是否合法的聯邦法院，但不太可能是最後一個。該法院的裁決通常會上訴至美國聯邦巡迴上訴法院，然後再上訴至最高法院。根據聯邦巡迴法院的裁決，最高法院可能必須在幾周內決定是否要恢復關稅。

財經媒體MarketWatch報導，這項判決使美國與眾多國家的貿易談判陷入混亂，投資人也面臨川普政府上訴最高法院的不確定性。

「中國、日本、歐盟、印度和英國將如何應對這一消息？我們認為雙邊談判陷入僵局的原因之一，是美國貿易夥伴可能已預料到這個結果，」傑富瑞投資銀行分析師沙赫（Aniket Shah）表示。

他說，目前尚不清楚這些國家現在是否會認為貿易談判可透過法院解決，還是會就貿易政策與華府重新接觸。

川普 關稅 華府

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