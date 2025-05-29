法庭擋川普關稅 白宮副幕僚長米勒：司法政變失控

美國白宮政策副幕僚長米勒在白宮外向媒體發表談話。（路透）

美國國際貿易法庭28日出面擋下總統川普 根據「國際緊急經濟權力法」實施全面性關稅 ，白宮 政策副幕僚長米勒（Stephen Miller）隨即回應說「司法政變失控」。

綜合有線電視新聞網（CNN）和路透報導，國際貿易法庭（Court of International Trade）3位法官組成的合議庭28日在命令中寫道：「『國際緊急經濟權力法』（IEEPA）並未授權任何全球性、報復性或轉口貿易關稅命令。這波全球性和報復性關稅令踰越『國際緊急經濟權力法』賦予總統的權限，此法並未授權藉由關稅方式規範進口。」

裁定結果一出，米勒隨即在社群媒體X上駁斥說：「司法政變失控。」

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示：「非民選的法官無權決定如何妥善應對國家緊急狀態。川普總統承諾讓『美國優先』（America First），政府致力於運用一切行政權力因應這場危機，讓美國再次偉大。」

這項裁定源於兩起訴訟，其中一起由無黨派的「自由司法中心」（Liberty Justice Center）代表5家美國小型企業提出；另一起由美國13州提出。

這5間美國企業包括紐約一個葡萄酒與烈酒進口商，以及維吉尼亞州一個教材與樂器製造商，他們都自川普課徵關稅的國家進口商品，並表示這項措施將損害他們營運能力。

至少還有5起針對關稅的法律訴訟尚待審理。

至於美國13州提出的訴訟，由民主黨籍的俄勒岡州檢察長瑞菲爾德（Dan Rayfield）辦公室負責率領，他稱川普的關稅不合法、魯莽且對經濟造成毀滅性打擊。

瑞菲爾德在聲明中表示，美國國際貿易法庭28日的「這項裁定重申法律至關重要的地位，貿易決策不能是總統一時興起之下制定」。

川普實施新關稅計畫所援引的「國際緊急經濟權力法」，賦予美國總統更廣泛權力在國家緊急狀態期間「因應一切不尋常和特殊威脅」，但這項法律向來被用來制裁美國的敵人或凍結他們的資產。川普是第一位動用這項法律祭出關稅的美國總統。

川普4月2日宣布對個別國家徵收11%至50%不一的對等關稅，以及整體一致性10%的進口貨品關稅；但隨後又決定對等關稅暫緩90天實施，在此期間僅實施10%的基準關稅。各國把握時間與美談判，希望把關稅傷害降到最低。

中央社引述法新社提到，國際貿易法庭28日不只擋下川普的全面性關稅措施，也宣布川普動用緊急權力分別對加拿大、墨西哥和中國徵收的關稅無效。