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魚罐頭成熱搜商品 消費者尋找「負擔得起的逃避現實方式」

編譯林聰毅／綜合報導
魚罐頭也是經濟的指標。疫情期間美國民眾大量購買可長期保存的魚罐頭，最近民眾上網搜尋魚罐頭的數據大增，判斷與消費者擔心物價上漲有關。(取自pexels)
魚罐頭也是經濟的指標。疫情期間美國民眾大量購買可長期保存的魚罐頭，最近民眾上網搜尋魚罐頭的數據大增，判斷與消費者擔心物價上漲有關。(取自pexels)

面對川普關稅可能造成的經濟逆風，未雨綢繆的美國民眾在省錢考量下，重新青睞陳列在雜貨店內貨架上積滿灰塵的魚罐頭，使這種平價即食品近來成為熱搜商品。

魚罐頭是新冠疫情期間熱賣的商品之一，在美國人心目中具有相對持久的影響力。近幾月來，由於川普政府混亂的貿易戰引發經濟焦慮和消費者信心下降，魚罐頭再度受到消費者注目。

密西根大學5月的消費者信心指數顯示，儘管美國目前尚未陷入經濟衰退，但經濟樂觀情緒卻接近歷史低點。一些社群媒體評論員和專家說，魚罐頭成為搜尋熱度高的關鍵詞，很可能是個嚴峻的「衰退指標」。

Google上的魚罐頭搜尋數，在2024年假期期間突然竄高，此後一直保持上升趨勢。例如，在過去90天裡，Nuri葡萄牙辣味橄欖油沙丁魚的搜尋量激增了2,750%，而而Brunswick橄欖油沙丁魚的搜尋量躍增4,000%。

消費心理學家、威得恩大學（Widener University）教授史坦曼告訴有線電視新聞網（CNN），消費者正在尋找「負擔得起的逃避現實方式」。阿勒格尼學院食品經濟學家、註冊營養師菲納雷特說，當人們感受到經濟壓力時，他們會轉向雜貨店購買保存期長且方便食用的食物，而魚罐頭就具備這兩種特性。

但罐頭也面臨關稅問題，因為美國的大部分魚罐頭都是進口的，包括從西班牙和葡萄牙、北歐、日本、南韓以及中國。面對關稅，進口業者能做出的反應就是漲價。一般來說，魚罐頭的售價依其品牌及添加食材而有所不同，例如，沙丁魚罐頭的價格從4美元到20美元不等。

關稅 川普 疫情

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