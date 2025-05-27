川普談關稅政策：我要造坦克和發展AI 不是做T恤

川普表示重振美國製造業是要製造AI和戰車，不是要做T恤和襪子。圖為美製M1戰車。（路透）

川普 總統25日指出，他的關稅 政策旨在促進美國國內軍工業、科技商品的製造和人工智慧（AI）發展，而非生產運動鞋和Ｔ恤。

財長貝森特4月29日曾說美國未必需要「蓬勃發展的紡織業」。路透報導，川普5月25日在新澤西州登上空軍一號前對記者表示，他同意貝森特的看法。貝森特此言，遭到美國全國紡織組織的抨擊。

川普說，「我們不想生產運動鞋和T恤。我們想生產軍事裝備。我們想做大事。我們想做人工智慧，」

「說實話，我沒打算做T恤，我也沒打算做襪子。我們在其他地方也能做得很好。我們想做晶片、電腦和很多其他東西，還有坦克和輪船。」川普說。

「全國紡織組織協會」對貝森特的談話感到失望，因為美國紡織業曾在新冠疫情期間生產救命的個人防護裝備，並為美國軍方生產逾8000種不同商品，以確保美國無需仰賴外國對手來生產民生必需品。

美國服裝與鞋類協會也對川普言論回應稱，高關稅對紡織業無益。協會會長拉馬爾聲明指出，美國人目前穿的衣服和鞋子有97%是進口的，衣履已是美國國內被徵最高關稅的產業，需聚焦能帶來顯著、實質改變的常識解決方案，徵更多關稅只會代表美國製造商投入的成本增加，還有物價上漲，這些將損害低收入消費者的利益，也對美國的製造者不利。

川普祭出的高關稅戰顛覆了全球市場，23日他再次發表嚴厲的貿易言論，計畫從6月1日起對歐盟 商品徵收50%的關稅，並警告蘋果，他可能會對美國消費者購買進口的iPhone徵收25%的關稅。

不過，川普25日就收回了對歐盟的威脅，將徵收關稅的最後期限延長至7月9日，以便華盛頓與歐盟27國進行談判。

在川普宣布延長對歐盟實施新關稅之後，歐盟暫時鬆了一口氣，歐股和歐元都隨之上漲。

路透報導，川普贏得2016年和2024年總統大選，部分原因是他吸引了多年來因美國製造業就業機會流失而受到傷害的勞工階級選民。

川普第二次上任後主打要讓製造業重回美國。透過徵收進口關稅來促進製造業發展，並鼓勵企業和外國對美國進行投資，盡管美國經濟仍然依賴其他國家的供應鏈，例如衣服和鞋子。美國著名的球鞋品牌耐吉，主要在東南亞生產，所以當川普對越南課以高關稅時，對像是耐吉這樣的大品牌，衝擊很大。

川普現在再把目標瞄準蘋果，要求蘋果把製造移回美國，但據市場估計，iPhone手機如果在美國製造，一支售價可能超過3000元。