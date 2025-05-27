東協峰會 大馬總理籲東南亞國家「組團」與川普談判

馬來西亞總理安華26日在東協致詞時呼籲東南亞國家團結起來，一起與川普總統談判關稅，較有力量。（路透）

馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim) 26日表示，東南亞國家將攜手共同面對來自美國關稅 造成的經濟難關以及緬甸 長達四年內戰等眾多挑戰。

美聯社報導，馬來西亞目前正擔任東協輪值主席，安華在東協(ASEAN)年度峰會開幕時表示，他正尋求與川普總統舉行一場區域性的集體會議，專門討論關稅問題，相關官員則希望會議能在今年稍晚舉行。安華說，「對東協而言，我們的和平、穩定與繁榮，長期仰賴一個開放、包容且基於規則的國際秩序，但這些基礎正因恣意的單邊行為而受到侵蝕。」

東協成員國包括規模較大的經濟體，諸如新加坡 、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南、柬埔寨、寮國和緬甸。安華表示，東協同意避免採取報復措施，改以成立工作小組，在部分成員國進行雙邊談判的同時，也協調如何共同面對美國關稅。

東南亞地區向來仰賴對美出口，美國的關稅已對該區域造成打擊，但各國所面臨的關稅稅率不一，從新加坡的10%至柬埔寨高達49%皆有。川普在4月對全球多數地區宣布暫停關稅90天並於本月與中國達成類似協議，於是讓貿易戰的緊張局勢有所緩和。

安華也表示，27日東協領導人將與中國國務院總理李強及波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council，GCC)首次舉行三方會談，預期將促成新的合作。GCC成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。

至於緬甸危機，安華則指出，馬來西亞已成立了一個由泰國前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)領導的非正式諮詢小組並成功「取得一些進展」。上個月，安華在曼谷曾會見緬甸軍方領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)並與反對派「全國團結政府」(National Unity Government)進行線上會談。

緬甸內戰至今已造成數千人死亡，數百萬人流離失所，大量難民湧入鄰國，對東協形成重大挑戰。區域內跨國犯罪和網路犯罪也在增加，加上緬甸軍政府拒絕落實由東協提出的和平方案，其中包括停火、提供人道援助及進行談判，取得的實質進展並不多。