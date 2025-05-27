東協峰會 大馬總理籲東南亞國家「組團」與川普談判
馬來西亞總理安華(Anwar Ibrahim) 26日表示，東南亞國家將攜手共同面對來自美國關稅造成的經濟難關以及緬甸長達四年內戰等眾多挑戰。
美聯社報導，馬來西亞目前正擔任東協輪值主席，安華在東協(ASEAN)年度峰會開幕時表示，他正尋求與川普總統舉行一場區域性的集體會議，專門討論關稅問題，相關官員則希望會議能在今年稍晚舉行。安華說，「對東協而言，我們的和平、穩定與繁榮，長期仰賴一個開放、包容且基於規則的國際秩序，但這些基礎正因恣意的單邊行為而受到侵蝕。」
東協成員國包括規模較大的經濟體，諸如新加坡、印尼、馬來西亞、泰國、菲律賓及越南、柬埔寨、寮國和緬甸。安華表示，東協同意避免採取報復措施，改以成立工作小組，在部分成員國進行雙邊談判的同時，也協調如何共同面對美國關稅。
東南亞地區向來仰賴對美出口，美國的關稅已對該區域造成打擊，但各國所面臨的關稅稅率不一，從新加坡的10%至柬埔寨高達49%皆有。川普在4月對全球多數地區宣布暫停關稅90天並於本月與中國達成類似協議，於是讓貿易戰的緊張局勢有所緩和。
安華也表示，27日東協領導人將與中國國務院總理李強及波斯灣合作理事會(Gulf Cooperation Council，GCC)首次舉行三方會談，預期將促成新的合作。GCC成員國包括巴林、科威特、阿曼、卡達、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國。
至於緬甸危機，安華則指出，馬來西亞已成立了一個由泰國前總理戴克辛(Thaksin Shinawatra)領導的非正式諮詢小組並成功「取得一些進展」。上個月，安華在曼谷曾會見緬甸軍方領袖敏昂萊(Min Aung Hlaing)並與反對派「全國團結政府」(National Unity Government)進行線上會談。
緬甸內戰至今已造成數千人死亡，數百萬人流離失所，大量難民湧入鄰國，對東協形成重大挑戰。區域內跨國犯罪和網路犯罪也在增加，加上緬甸軍政府拒絕落實由東協提出的和平方案，其中包括停火、提供人道援助及進行談判，取得的實質進展並不多。
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