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川普對歐盟商品課50%重稅 由6月1日再延至7月9日

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川普對歐盟商品課50%重稅 由6月1日再延至7月9日

編譯季晶晶／綜合25日電
川普總統又改口，將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。(美聯社)
川普總統又改口，將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。(美聯社)

川普總統在與歐盟執委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）通過電話後，改口將歐盟面臨50%關稅的最後期限延長至7月9日。川普上周五才威脅，將從6月1日起對歐盟徵收50%關稅。

川普周日在紐澤西州莫里斯鎮機場對記者表示：「我們進行了一次非常愉快快的通話，我同意延長最後期限。」

馮德萊恩周日稍早在X上發文說，「歐洲準備好迅速果斷地推進談判」，但「一項好的協議」需要時間「直至7月9日」。那是川普之前給90天關稅緩衝期的到期日。

根據4月宣布的對等稅率，歐盟本應面臨20%的關稅，但臨時調降至10%，期限是7月9日。不過，川普上周五威脅，要提前在6月1日起將歐盟的關稅加碼到50%，他抱怨歐盟談判行動遲緩，還用訴訟和法規對付美國公司。

歐盟一直難以理解川普想在貿易談判中獲得什麼。官員建議歐美將許多商品的關稅降至零，但川普專注於他所謂的非關稅貿易壁壘。

財政部副部長福肯德（Michael Faulkender）稍早時表示，美國面臨「雙線挑戰」，一邊要與整個歐盟談判關稅，一邊還要和個別歐洲國家的尋求解決大部分的非關稅壁壘，這造成了「談判問題」。

歐盟上周向美國重新提出一份貿易提案，以推動談判，歐盟主管貿易政策的執委塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）周五與美國貿易代表葛里爾通了電話。知情人士透露，新的歐盟框架涵蓋關稅和非關稅壁壘，以及加強經濟安全、相互投資、戰略採購和全球挑戰合作的方式。

根據彭博經濟研究（Bloomberg Economics）的估算，川普的50%關稅威脅將影響價值3210億美元的美歐商品貿易，使美國GDP降低近0.6%、物價上漲超過0.3%。

川普表示，希望利用關稅鼓勵公司在美國而不是海外建廠生產商品。在他威脅要對歐盟徵收50%關稅的同一天，他還威脅要對蘋果和三星電子等公司在海外製造的智慧手機徵收25%關稅。

但周日，川普又改口，同意財政部長貝森特最近的說法，即美國沒有必要將紡織製造業帶回境內。川普說：「我們不想生產運動鞋和T恤，我們想製造軍事裝備」，並補充說他想在美國「搞大的」，包括晶片、電腦和人工智慧開發。

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