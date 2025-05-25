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川普為何對歐盟出手？川顧問：關稅談判不積極、未對中課稅

編譯廖振堯／綜合報導
川普不待與歐盟達成貿易協議，逕自宣布對歐盟課徵50%關稅。(路透)
川普不待與歐盟達成貿易協議，逕自宣布對歐盟課徵50%關稅。(路透)

川普總統多年來從不掩飾他對歐洲的憤怒，批評的言辭甚至比對敵國更尖銳。川普23日威脅從6月1日起向歐洲進口產品徵收50%關稅，並計畫至少目前會兌現此威脅，更說「不尋求與歐盟達成協議」。知情人士透露，川普此舉是因為歐盟談判拖沓、美國關注的事項也不提出解決方案，亦未獲得歐盟領導人向中國產業徵收新關稅的承諾。

華爾街日報報導，歐盟的談判風格與川普不同，更為穩重且注重流程，這也代表歐盟執委會會與27個成員國頻繁磋商。川普顧問私下不滿，表示歐盟成員國各有各的貿易優先事項，這拖慢了談判進度。

顧問也抱怨歐盟在談判中態度不積極，不願具體解決美國關注的事項，包括串流媒體監督費用、增值稅、汽車監管法規、美國企業在反壟斷案件中被罰款。川普今年2月稱「歐盟成立就是為了壓垮美國」，曾說歐盟的反壟斷罰款如同向美企徵稅，本月更批歐盟「比中國更惡劣」。

川普希望靠著對等關稅逼貿易夥伴坐上談判桌，並推出針對中國的協議，如英國單獨與美國談判並同意向中國鋼鐵徵收關稅，促成美英本月達成貿易協定，使英國對等關稅得以維持在10%。知情人士稱，美國迄今尚未獲得歐盟領導人承諾向中國產業徵收新關稅；而歐盟官員已表示願意處理中國這種非市場經濟體的問題。

歐盟目前堅持反對川普的一些要求，官員表示不打算改變歐盟增值稅，或是醫療和數位法規。一位歐盟外交官23日表示，很難從川普貼文中看出他意圖的可信度，「我們不能根據一篇真實社群(Truth Social)的貼文來制定政策。」

川普在真實社群發文威脅加徵關稅數小時後，歐盟貿易執委塞夫柯維奇(Maroš Šefčovič)與美國貿易代表格里爾(Jamieson Greer)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)通話，隨後表示歐盟正全力參與貿易談判，但也準備好捍衛自身利益，必須相互尊重而非威脅。一位歐盟官員23日則說，中國並非雙方談判的主要癥結。

歐盟 川普 關稅

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