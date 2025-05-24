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iPhone能完全回美生產？分析：部分製造有機會

記者顏伶如／綜合報導
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商務部盧特尼克表示，蘋果手機移回美國生產沒有問題，可用自動化取代人工。（歐新社）
商務部盧特尼克表示，蘋果手機移回美國生產沒有問題，可用自動化取代人工。（歐新社）

川普總統說蘋果公司(Apple)若不把iPhone移回美國生產便將面臨25%關稅。「美國製造」(made-in-America)iPhone只是成本太高，還是完全不可能達成？華爾街日報(WSJ)分析，短期角度來看，川普關稅意味iPhone手機變貴，但川普長期目標是讓高科技製造業回流美國，包括蘋果旗下最賺錢項目。

商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)4月初接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時表示，數百萬工人為iPhone手機栓上小螺絲的製造過程將會回到美國。他說，屆時製造過程將採自動化。

不過，iPhone是由來自不同國家的複雜零件組裝而成，主要組裝地點在中國，中國電子製造業經過一個世代的發展，已經臻至完善。美國並沒有類似中國的製造設備，也沒有具備充分技能的足夠勞工，能夠以相同規模組裝iPhone。

來自製造業、科技界專家一致同意，要在美國國內興建整套的iPhone零件、組裝生產線，實際上是辦不到的。但如果把某些製造線拉回美國，則有機會做到。

數十年來專門研究全球製造業的杜克大學(Duke University)榮譽教授葛瑞費(Gary Gereffi)說，iPhone內含來自40多個國家的零件，其中最複雜、最專業的零件大概來自六個國家。

目前iPhone使用的零件大多在中國或附近地區製造，中國因為接近台灣、南韓、日本的地理條件而受益。

葛瑞費表示，讓iPhone在美國組裝的唯一可行之道是重新建立供應鏈，把部分關鍵組件的製造轉移到廣義的北美地區，例如墨西哥與加拿大，甚至包括西歐。如果iPhone在美國組裝想在未來三年到五年之間實現，還是要依賴亞洲生產的零件。

在美組裝iPhone需要大量勞工與機器人，但約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)商學院教授戴廷龍(Tinglong Dai)說，美國勞工嚴重不足。無法雇到人是美國工廠目前最大的問題之一。

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