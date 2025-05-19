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美財長警告各國：談判沒誠意 關稅恐回解放日水平

編譯潘勛／綜合報導
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美國財政部長貝森特。(歐新社)
美國財政部長貝森特。(歐新社)

彭博(Bloomberg)18日報導，中國領頭抵抗川普總統的高關稅成功，美、中貿易戰休兵90天，已鼓勵日本、歐盟、印度等國重新思考與美國磋商的策略，可能放緩與美國談判；財政部長貝森特(Scott Bessent)警告貿易夥伴，假如各國「沒誠意」，關稅將回到「解放日」水平。

美、中上周在瑞士日內瓦談判貿易，成功達成關稅戰休兵90天，另提供架構，供華府與北京進行漫長艱辛的談判。

但川普願意由早先向中國貨徵關稅145%大幅退卻，從南韓到歐盟都感驚訝；應美國要求，各國政府正在與美協商，未以高關稅報復。

中國採取強硬磋商策略，為自己贏得盡管短暫但有利的協議，讓本來採取外交手段、追求快速的其他國家開始懷疑，中國的戰術是否才是正確之道。

前美國貿易談判代表奧爾森(Stephen Olson)表示，美中日內瓦談判改變了磋商的動能，許多國家看到其結果，下結論認為：川普已開始了解，自己手腕玩過了頭。

各國官員雖不願公開釋出訊號，暗示自己的手段也要變得更強硬，只是跡象也已浮現，尤其是較大型國家；他們開始了解自己握有的牌，要比早先設想的來得多，承擔得起放緩磋商步調的結果。

川普上周表示，沒時間與排隊等談判的150國磋商協議，因此美國接下來2、3周將片面規定與各國貿易的關稅稅率。另外川普雖說印度準備調降對美國貨的一切關稅，但印度外長蘇杰生(Subrahmanyam Jaishankar)表示，談判還在進行，任何斷語都言之過早；印度商務部長戈亞爾(Piyush Goyal)排定本周末抵達美國，進一步協商關稅。

日本經濟再生擔當大臣赤沢亮正5月稍早表示，希望與美國在6月達成協議，但日本媒體最近指出，協議更可能在7月才完成；東京決策者可能開始思考，好整以暇比起對美國快速做出重大退讓，應該較為有利。

國會山莊報(The Hill)報導，貝森特18日警告說，假如貿易夥伴沒誠意，美國祭出的關稅可能倒退回4月2日「解放日」的水平；他表示一些國家將維持在10%基準稅率，另些就高得多；川普談的磋商籌碼指的是：不想協商的國家，美方將以信函通知，「這就是你們的關稅稅率」。

關稅 川普 印度

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