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川普警告沃爾瑪別漲價 自己吞下關稅「我會盯著你們，顧客也會」

記者王若馨／綜合報導
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川普總統針對零售巨頭沃爾瑪(Walmart)準備在本月底漲價，以因應進口關稅大漲的宣示，17日推文說，沃爾瑪應「自己吞下關稅」，停止「將責任推給關稅」。(歐新社)
川普總統針對零售巨頭沃爾瑪(Walmart)準備在本月底漲價，以因應進口關稅大漲的宣示，17日推文說，沃爾瑪應「自己吞下關稅」，停止「將責任推給關稅」。(歐新社)

有線電視新聞網(CNN)17日報導，針對零售巨頭沃爾瑪(Walmart)日前表示，販售貨品因關稅大漲必須在本月底前隨之漲價後，川普總統17日推文指沃爾瑪應「自己吞下關稅」，停止「將責任推給關稅」。

沃爾瑪日前宣布商品價格將會調漲，該公司執行長麥米倫(Douglas McMillon)15日在財報電話會議上表示，價格上升是因為川普對中國商品施加的關稅「過高」所致。

他說：「我們會盡最大努力維持低價，但考量到關稅的規模，即使按照本周宣布的下調幅度，我們也無法完全吸收壓力，畢竟零售業的利潤本來就很薄。」

川普17日在真實社群(Truth Social)上說：「沃爾瑪去年的營利比預期還高，它們和中國都應該『自己吞下關稅』，而不是向重要的顧客收取費用。我會盯著你們，你們的顧客也會！」

川普總統針對零售巨頭沃爾瑪(Walmart)準備在本月底漲價，以因應進口關稅大漲...
川普總統針對零售巨頭沃爾瑪(Walmart)準備在本月底漲價，以因應進口關稅大漲的宣示，17日推文說，沃爾瑪應「自己吞下關稅」，停止「將責任推給關稅」。(歐新社)

川普的評論呼應了商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)在CNN節目《國情咨文》(State of the Union)中的說法，盧特尼克表示「企業和國家要自己吸收關稅」，但前財政部長桑默斯(Larry Summers)稱這種說法「荒謬」。

經濟學家告訴CNN，關稅將使美國中低收入家庭承受經濟壓力，而他們向來是沃爾瑪的主要顧客群。他們習慣在沃爾瑪購買生活必需品，例如食物、雜貨等。

沃爾瑪財務長雷尼(John David Rainey)向國家廣播公司財經頻道(CNBC)表示，價格預計會在5月底前開始變化，並在6月「大幅」上漲。

沃爾瑪在美國擁有逾4600間門市，其商品主要來自加拿大、中國、印度、墨西哥和越南等國。這些國家的產品面臨至少10%的關稅，鋼、鋁、汽車及其零件加徵的關稅更高達25%。

「所有關稅都對我們形成成本壓力，但對中國徵收的大規模關稅影響最大。」麥米倫表示。

沃爾瑪預計會調漲的商品包括食品：香蕉、酪梨、咖啡、甜菜、高麗菜、甜瓜、鳳梨以及地瓜和柑橘等；季節性商品；玩具、電子產品與嬰兒用品；家居用品，機械設備與機械裝置，以及寢具、家具與燈具等。

雷尼說：「消費者現在非常擔心，他們正在延後購買耐久財，例如汽車和家電。」他表示，沃爾瑪是少數在關稅生效前就增加進口的企業之一，這讓他們得以囤積不易腐壞的商品，以因應價格變化。

關稅 沃爾瑪 川普

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