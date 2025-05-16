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川普稱印度擬對美進口商品「零關稅」 印外長潑冷水

中美關稅戰停火？中學者：川普出爾反爾「這時間」可能再起

記者林宸誼／即時報導
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中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（報系資料照片）
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（報系資料照片）

中美關稅戰在瑞士會談後暫時休兵90天，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮，日前在公眾號撰文「中國打了一場漂亮仗，但我斗膽澆一盆冷水」稱不能盲目樂觀，他認為未來仍充滿挑戰與不確定性，他分析，如果今年6月川普過了美國國債這一關，可能就「緩過氣」來了；「如果中方沒給他想要的東西，到了夏秋之際，川普可能又跟中國打關稅戰。」

金燦榮呼籲，應保持戰略定力與清醒頭腦，他分析，中美關稅戰暫時停火的原因有三：首先，面對美方無理的要求，中國沒有選擇投降，而是硬剛；其次，川普政府在內部面臨很現實的經濟和政治壓力；第三，6月美國有6兆美元的國債到期。

金燦榮回顧，2018年的中美貿易戰，川普就出爾反爾。首先2018年2月初，美方提出希望中國派高級別代表團赴美進行經貿磋商，雙方談得不錯。但到了2018年3月22日，美國政府拋出所謂對陸「301調查」報告，對中國提出「盜竊智慧財產權」、「強制技術轉讓」等指控，並宣稱將對從中國進口的價值500億美元商品加徵25％關稅，推翻了先前經貿磋商的積極態勢。

然後，2018年5月，中美發布聯合聲明，美國公開表示暫停推進對中加徵關稅計劃；僅10天後，美國政府不顧國內工商界和廣大民眾的反對推翻磋商共識，宣布將繼續推進加徵關稅計畫。

金燦榮指，「中國很認真地執行，但川普總是得寸進尺，找各種藉口對中國極限施壓，導致上回中美貿易談判多次嚴重重挫。」他並提醒，「這些事才過去幾年啊，我們千萬別忘了。這次談判要吸取上次貿易戰的經驗教訓，千萬不要盲目樂觀。」

金燦榮示警，川普還有「2張王牌」沒出，分別是「把中概股逐出美國資本市場」，以及對中國在美國的資產徵稅，因此中國必須做好迎戰準備。

他稱，接下來的博弈要保持戰略定力與清醒頭腦。更重要的是，要以長遠眼光和堅定決心，持續推進境內經濟高質量發展、築牢自身發展根基。

川普 關稅 國債

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