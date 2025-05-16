川普對中國的30%關稅會維持多久？分析師估直到今年底

分析師和投資者預期，川普對中國的關稅稅率可能維持在30%直到今年底；圖為上海港的貨櫃碼頭。(路透)

分析師和投資者預期，在美中關稅 戰休兵90天後，美國總統川普 對中國的關稅稅率可能維持在30%直到今年底，這預料仍是會大幅抑制中國對美出口的稅率水準。這代表，儘管美中積極談判，但北京方面仍會承受進一步的經濟苦痛。

根據彭博針對歐美與亞洲基金經理人、銀行和研究機構調查獲得的22份回應，美國今年對中國產品徵收的關稅可能維持在30%直到年底。雖然30%的稅率遠低於本周調降前的145%水準，但仍足以在中期導致美國從中國的進口減少70%。

受訪者並不預期貿易談判能迅速取消川普在第二任內對中國徵收的關稅。另一項調查顯示，隨著關稅威脅衝擊出口，周一將公布的官方數據預料將顯示中國4月工業增加值放緩。

DNB銀行經濟學家陳可舒說，「我們預期貿易談判最終達成一些表面上的協議」。他說，在美國2026年期中選舉 前（這可能是達成協議的可能期限），還沒有足夠的時間發生美中相對地位大幅改變的情況。

受訪者對未來的預期變得更加分歧，七人認為關稅稅率將在六個月內降至30%以下，六人預期關稅將上升。根據預估中值，如果美中達成最終貿易協議，對中關稅稅率可能會降至20%。

幾乎多數受訪者都預測川普首任對陸實施的關稅將維持，因為如果調降這些關稅，會成為激怒川普基本支持者的大舉讓步。根據彭博估算，這些關稅的稅率平均約12%。

川普對中國產品的關稅政策是影響今年全球經濟和市場的最大變數之一。受訪者預期。在關稅烏雲籠罩和刺激措施不確定情況下，中國資產直到年底都將維持在當前的區間狹幅盤整。17位受訪者的預測中值顯示，人民幣匯率年底預料在1美元兌人民幣7.2元左右，因為在北京引導的貶值趨勢減緩之際，當局預料避免資金快速流出或流入，人民幣可能趨穩。至於陸股可能小幅走高，預期滬深300指數可能較當前水準上漲約2%，達4000點。