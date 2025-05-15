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關稅戰降溫 中國宣布暫停制裁45家美企 為期90天

編譯中心／綜合報導
美中日內瓦經貿會談10日在日內瓦舉行。左方為美方代表團財長貝森特、貿易代表葛里爾；右為中國國務院副總理何立峰、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。(路透)
美中日內瓦經貿會談10日在日內瓦舉行。左方為美方代表團財長貝森特、貿易代表葛里爾；右為中國國務院副總理何立峰、中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。(路透)

中國商務部14日晚以層級較高的不具名發言人名義宣布，為落實中美經貿會談共識，4月4日及9日公告列入「不可靠實體清單」的共17家美國實體，以及同時列入「出口管制管控」名單的共28家美國實體，均自14日起暫停列入，為期90天。

中商務部同時14日晚證實，美方已於美國東岸時間5月14日0時1分對中國商品取消91%關稅，暫停實施24%的對等關稅；美方還調降或撤銷對中國小額包裹加徵的關稅，將國際郵件從價稅率由120%調降至54%。

中國財政部14日夜官網已經公告，自14日中午12時1分起對美加徵關稅調整為10%。

至此，美國今年對中國商品加徵的關稅自145%降至30%。

這30%為2月和3月美方兩次針對芬太尼問題提出的10%加徵稅率，再加上4月2日川普總統宣布對中國的對等關稅目前降到10%。

中央社報導，中國商務部這項宣布，是美中12日達成關稅談判共識，留出90天緩徵24%關稅作為貿易協商期限後，中方宣布的最新一波緩解措施。而中方4月4日及9日宣布制裁上述45家美國實體，都是逐一針對川普宣布提高對中國關稅的反制措施。

中國商務部發言人表示，根據相關規定，中國國內企業可申請與這17家原被列入「不可靠實體清單」的美國實體進行交易，而「不可靠實體清單工作機制」將依法進行審核，對符合條件的申請予以批准。

而依相關規定，中國出口經營者如需向原被列入「出口管制管控」名單的28家美國實體出口兩用物項，應根據相關規定向中國商務部提出申請，該部將依法依規進行審查，符合規定的將准予許可。

美中11日在日內瓦舉行關貿會談，左起美財政部長貝森特、中國財政部副部長廖岷、美貿...
美中11日在日內瓦舉行關貿會談，左起美財政部長貝森特、中國財政部副部長廖岷、美貿易代表葛里爾及中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼。(路透)

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