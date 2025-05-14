關稅戰停火效應 中國輸往美國貨櫃預訂量激增近300%

洛杉磯港貨櫃碼頭。(路透)

貨櫃追蹤軟體業者Vizion周三(14日)表示，在美中兩國關稅 戰停火之後，美國方面預訂從中國運往美國的貨櫃運輸預訂量激增了近300%。

Vizion副總裁崔西（Ben Tracy）說，截至周三，七天平均貨櫃預訂量較截至5日的七天平均預訂量飆增277%，從5709個20呎標準櫃激增至1530個20呎櫃。

自總統川普 於4月2日宣布對中製商品徵收145%關稅後，美國進口商大幅減少出貨。但在本周一美中宣布將在激烈的貿易戰中進行為期90天的「停火期」後，貿易開始回溫。美國對中國進口品的關稅稅率從145%降至30%；中國對美進口品關稅稅率從125%降至10%。

崔西說：「隨著這項暫時性的協議生效，我們現在確實開始看到預訂量回升。」

德國 貨櫃航運業者赫伯羅德（Hapag-Lloyd）周三稍早表示，其美中航線的預訂量在本周初較上周同期大增50%。

當被問及美中之間的關稅休戰時，赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）表示：「我預期中國與美國之間的貨運量會進一步增加，這是我們過去幾天內已經觀察到的現象。」