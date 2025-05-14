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美中貿易戰休兵 零售商提前加緊備貨 迎年終購物檔期

編譯劉忠勇／綜合外電
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物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增。(路透)
物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增。(路透)

美中貿易戰進入90天的休兵期，企業紛紛趁機開始為年終感恩節和耶誕檔期提前備貨，各港口和海航業者也嚴陣以待，迎接需求的大起大落。

分析師警告，自美國總統川普4月宣布祭出全面對等關稅以來，中國大陸出貨至美國的貨櫃輪訂艙大幅下滑，如今迎接同樣劇烈的進口反彈潮，將考驗美國各大港口的作業量能。

英國金融時報引述航運顧問公司 Vespucci Maritime 執行長簡森（Lars Jensen）報導，美國港口一開始出現貨運銳減，接著將出現暴增，因為還堆在大陸碼頭的貨物將一口氣湧向美國，「這情況幾乎就是疫情期間那波甩鞭效應的翻版」。

物流平台Freightos表示，隨著美中官方周一宣布高額關稅暫緩90天上路，海運業者和港口貨量勢必驟增，業界恐將進入一段「運能吃緊、部分設備不足」的時期。

美國零售業者通常會在每年7月到10月中旬之間進口感恩節和耶誕節檔期的商品，如今為了趕在8月10日暫緩協議可能到期前搶先備貨，預料將提前下單。

Freightos研究主管李文（Judah Levine）周一發給客戶的報告中指出，接下來幾周企業可能會面臨貨櫃運價上漲和出貨延遲的情況，影響範圍涵蓋「出貨地和美國端」。

他說，「由於船隊擴編以及航運商新組聯盟之間競爭加劇，目前運價已較一年前低逾三成，因此今年旺季運價漲幅可能不會像去年那麼高。」

不過，Sea Intelligence執行長墨菲（Alan Murphy）指出，川普4月宣布加徵關稅後，美國針對大陸進口貨品的關稅水準仍高於以往，因此暫緩90天的實際影響仍難以預測。

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