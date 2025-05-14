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美中關稅停火正式生效 川普稱「美企將入中」 專家警告風險未除

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普7日於白宮。(歐新社)
美國總統川普7日於白宮。(歐新社)

美中協議90天內暫時下調關稅，目前已在美東時間14日凌晨0時起正式生效，儘管美國總統川普受訪稱掌握與中國達「非常強大」的協議，將讓中國市場「對美國企業」開放，但是分析人士警告，美中貿易戰升溫風險依然存在。

美中11日在日內瓦結束貿易談判，雙方同意在90天內互相下調關稅，美方同意下調對中商品關稅至30%，中方則將美國商品關稅減至10%，暫緩措施在14日正式生效。

而正在出訪波灣國家的川普，13日搭乘空軍一號時告訴福斯新聞記者，華府已經掌握與中國達成「強大」貿易協議的藍圖，「我們已經有了一份非常非常有力的協議框架，最令人興奮的部分就是，中國將對美國企業開放。」

川普補充，「我認為對美國和中國而言，最令人期待的是我們正努力讓中國開放。」

儘管美中達成協議，但深層矛盾依舊存在。美國針對中國商品的加徵關稅稅率仍高於中國對美商品，原因之一是川普政府加徵的20%附加關稅，理由是中國輸出製造芬太尼的化學原料。

儘管美方表示在芬太尼議題上仍有合作空間，但中國外交部13日警告華府「停止抹黑與轉嫁責任」。

分析人士警告，美中在90天後可能重啟關稅戰，將為市場再添不確定性。

經濟學人資訊社（The Economist Intelligence Unit）首席經濟學家蘇月（Yue Su）指出，儘管美中暫時達成降稅協議，「但未來要進一步削減關稅的難度不小，貿易衝突再度升溫的風險仍未消除」。

川普對中國發起的關稅攻勢令依賴中國製造的美國企業受到重創，此次暫時緩和僅能部分平息風暴。北京方面也承認，中國經濟已受到貿易不確定性影響，加上長期的房地產危機與疲弱的消費支出，經濟本就面臨壓力。

新加坡南洋理工大學助理教授駱明輝（Dylan Loh）告訴法新社：「雙方已經承受了相當大的經濟痛苦，而且將繼續承受更多痛苦。」

關稅 川普 華府

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