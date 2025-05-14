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對外貿易區成企業「躲關稅」暫時避風港 出貨美買家才交關稅

記者顏伶如／綜合報導
關稅風暴下，愈來愈多企業面臨風險，希望進入對外貿易區降低衝擊。(路透)
關稅風暴下，愈來愈多企業面臨風險，希望進入對外貿易區降低衝擊。(路透)

關稅風暴底下，對外貿易區(foreign-trade zone，FTZ)讓企業暫時找到避風港。

華爾街日報12日報導，物流公司SKU Distribution位於亞利桑納州梅薩(Mesa)占地11萬平方呎倉庫，座落於對外貿易區內，去年只有一個客戶，今年生意一路成長，因為愈來愈多企業面臨關稅風險，希望進入對外貿易區降低衝擊。

源於1930年代的對外貿易區計畫，讓企業得以將關稅延遲到商品售出才交，有利於調配供應鏈、避免出貨遭遇瓶頸。目前全國約有260個對外貿易區，部分業者表示，近來接到企業詢問的數量出現四倍成長。

SKU Distribution接到企業洽詢，想要儲存鋁管、冰鑽、登山用鐵鎖、防火保險箱等貨品。企業能夠以免關稅進口貨品，存放在對外貿易區倉庫裡，或在倉庫裡組裝商品，直到出貨給美國買家才交關稅。SKU執行長皮考克(James Peacock)表示：「所有人現在都在學習對外貿易區的運作，我們生意瘋狂成長。」

川普總統宣布美國貿易夥伴開徵對等關稅的「解放日」(Liberation Day)時，位於紐約的槍枝保險箱販賣商SecureIt Tactical，保險箱貨品正在供應鏈不同階段運送過程，某些保險箱已經在中國上了貨櫃，某些保險箱正在太平洋海運途中，目的地是洛杉磯港。

SecureIt Tactical執行長庫比尼克(Tom Kubiniec)說，把送達美國的保險箱先運到梅薩對外貿易區SKU倉庫，獲得以時間換取空間的效果，能夠降低川普關稅措施的成本衝擊。他說，如此一來省下每次動輒數十萬元的關稅開銷，「會的，我會交關稅，可是我會等到商品賣掉的時候才交」。

根據美國對外貿易區委員會(U.S. Foreign Trade Zone Board)統計，截至2024年8月為止，亞利桑納州對外貿易區聘有7萬6000多名員工，德州對外貿易區聘有6萬1000多人，加州對外貿易區聘有5萬2000多人，密西西比州、南卡羅來納州對外貿易區各自聘有2萬8000多人、2萬6000多人。

根據商務部統計，蘋果公司(Apple)、英特爾(Intel)、漢威航太公司(Honeywell Aerospace)等企業都使用亞利桑納州對外貿易區倉庫。

關稅 保險 亞利桑納州

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