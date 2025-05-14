華郵：對美「強硬」路線 中國慶祝關稅戰首輪獲勝

美中關稅戰休兵90天，雙方出口業者都暫時鬆了口氣。 上月27日大批貨物停駐在香港貸棧，等待處理。(路透)

華盛頓郵報報導，美中代表在瑞士談判達成暫停關稅 戰90天的協議後，中國慶祝對美強硬路線獲勝。

華府自14日起大幅降低對中關稅，幅度遠遠超過分析師預期；這在北京被大肆宣揚為中國國家主席習近平 過去五周的強硬立場奏效，且在對美國總統川普 的貿易戰首輪中取勝。

在各國領袖匆忙派員赴美談判，不敢對美徵收新關稅之際，北京以報復性關稅強硬對抗川普，並透過限制稀土礦出口等方式反擊。

中國官方媒體「環球時報」前主編胡錫進在美中12日發表聯合聲明後，於社群媒體微博上發文寫道，「這叫『勝利』，「今天我們肯定把美國人打回到了三八線！」胡錫進指的是中國支持北韓與美國支持南韓之間的界線。

習近平的語氣較謹慎，他在美中宣布暫停三位數關稅後的24小時內，於13日演講時，含蓄地批評川普的貿易戰，同時褒揚中國維持全球秩序的承諾。

習近平13日在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」(CELAC)成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議，他致詞時表示，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身」。

中國領導階層在13日的聲明中小心翼翼，但中國官方媒體充斥自鳴得意的報導。

「環球時報」社評寫道：「這表明透過這段時間的『打』和『談』，美方對與中國打交道的正確方式有了更深刻的認知。」

許多分析人士大致認同北京的看法，並指中國僅是出席談判便獲得(美方)重大讓步。

澳洲雪梨「洛伊研究所」(Lowy Institute)的東亞資深研究員馬利德(Richard McGregor)表示，「他們真的什麼都沒給，川普退縮了，且未花費數周煎熬的談判，而是一個周末就談妥了；不得不說，首輪中國占上風。」

經濟研究及諮詢機構「凱投宏觀」(Capital Economics)的亞洲首席經濟學者威廉斯(Mark Williams)表示，美中「90天的休戰協議並不能保證會帶來持久的停火」，這份協議代表川普政府的立場又一次重大退讓，因為中國並沒有在貿易失衡或匯率問題上，提供任何承諾。