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華郵：對美「強硬」路線 中國慶祝關稅戰首輪獲勝

編譯陳韻涵／綜合報導
美中關稅戰休兵90天，雙方出口業者都暫時鬆了口氣。 上月27日大批貨物停駐在香港貸棧，等待處理。(路透)
美中關稅戰休兵90天，雙方出口業者都暫時鬆了口氣。 上月27日大批貨物停駐在香港貸棧，等待處理。(路透)

華盛頓郵報報導，美中代表在瑞士談判達成暫停關稅戰90天的協議後，中國慶祝對美強硬路線獲勝。

華府自14日起大幅降低對中關稅，幅度遠遠超過分析師預期；這在北京被大肆宣揚為中國國家主席習近平過去五周的強硬立場奏效，且在對美國總統川普的貿易戰首輪中取勝。

在各國領袖匆忙派員赴美談判，不敢對美徵收新關稅之際，北京以報復性關稅強硬對抗川普，並透過限制稀土礦出口等方式反擊。

中國官方媒體「環球時報」前主編胡錫進在美中12日發表聯合聲明後，於社群媒體微博上發文寫道，「這叫『勝利』，「今天我們肯定把美國人打回到了三八線！」胡錫進指的是中國支持北韓與美國支持南韓之間的界線。

習近平的語氣較謹慎，他在美中宣布暫停三位數關稅後的24小時內，於13日演講時，含蓄地批評川普的貿易戰，同時褒揚中國維持全球秩序的承諾。

習近平13日在北京與「拉美與加勒比國家聯盟」(CELAC)成員國舉行中拉論壇第四屆部長級會議，他致詞時表示，「關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身」。 

中國領導階層在13日的聲明中小心翼翼，但中國官方媒體充斥自鳴得意的報導。

「環球時報」社評寫道：「這表明透過這段時間的『打』和『談』，美方對與中國打交道的正確方式有了更深刻的認知。」

許多分析人士大致認同北京的看法，並指中國僅是出席談判便獲得(美方)重大讓步。

澳洲雪梨「洛伊研究所」(Lowy Institute)的東亞資深研究員馬利德(Richard McGregor)表示，「他們真的什麼都沒給，川普退縮了，且未花費數周煎熬的談判，而是一個周末就談妥了；不得不說，首輪中國占上風。」

經濟研究及諮詢機構「凱投宏觀」(Capital Economics)的亞洲首席經濟學者威廉斯(Mark Williams)表示，美中「90天的休戰協議並不能保證會帶來持久的停火」，這份協議代表川普政府的立場又一次重大退讓，因為中國並沒有在貿易失衡或匯率問題上，提供任何承諾。

關稅 川普 習近平

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