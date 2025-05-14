紐時：美中貿易戰休兵 未減美國經濟不確定性

美中關稅戰休兵90天，各方都暫時鬆口氣，但未來雙方經貿發展。仍是前途不明朗。(路透)

紐約時報13日報導，美國與中國12日在日內瓦宣布，暫時停止「對等關稅 」90天，可說至少解除目前的貿易禁運，但並不足以解決揮之不散的經濟不確定性；川普 上任後向各貿易夥伴祭出極高關稅，包括中國，只是又暫停生效；分析指出，這種反覆無常讓全世界都在評估美國是不是可靠的貿易夥伴。

美中貿易戰 暫時休兵，將減少美國消費者在假期季碰到商場貨架空空如也的機率，還有他們購物成本的增幅。但貿易戰休兵，對清除川普總統就職以來，懸在美國經濟上方的不確定性，實在沒幫多少忙。

美中貿易停戰的消息傳出，只加強貿易政策交由川普一人之手的印象；川普認為自己的難以預測是戰略強項，也對前總統拜登政府小心謹慎才推出政策的流程，表示嗤之以鼻。

一個多月前，川普向幾乎每個美國貿易夥伴都祭出極高關稅，接著暫緩實施。他揚言也對中國課以高關稅，中方報復，他就再增加稅率，現在他也暫停實施，但只90天，只部分暫緩。這種反覆無常，與川普先前一系列決策大扭轉，例如兩次升關稅，但一天之內就撤消，做法如出一轍。

史丹福大學經濟學者戴維斯(Steven J. Davis)指出，許多美國貿易夥伴目前在觀察美國，質疑美國貿易政策未來會不會持續這麼做；戴維斯認為態勢很清楚，全球貿易夥伴都在評估，美國還是不是可靠的貿易夥伴。

戴維斯與兩位學者研發出方法，測量經濟政策不穩定性；他們發現5月來到創紀錄的最高點，甚至超越2008年全球金融海嘯、2020年的新冠疫情。研究指出，極端不穩定性不時發作，本身就殺傷力極大，讓各公司不敢雇用員工、不願投資。

美中日內瓦協議是可以提供一些明確性；美國與中國都把關稅稅率砍掉115%，但僅為期90天。就算如此，美國的關稅稅率仍遠高於川普回鍋總統之前，幾乎肯定會讓消費者付出更高成本。許多經濟學者預測，接下來幾周進口量會大增，各公司趁稅率較低時爭著囤貨。但聯準會將繼續觀望關稅政策對經濟的影響，不動利率。