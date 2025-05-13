貨架空蕩蕩之際…美中急降溫 川普「震撼與威懾」奏效

川普派出談判代表赴日內瓦拿下勝利果實，幕僚稱「震撼與威懾」是他的致勝策略。（路透）

有線電視新聞網(CNN)12日分析，川普 總統迫切需要取得對中貿易成功，致勝關鍵則在策略搭配得宜；川普祭出具有「震撼與威懾」(shock-and-awe)效果的關稅 措施，全球金融體系穩定受到威脅，美國經濟可能陷入衰退，就在各界擔心商店貨架空蕩蕩、通膨再度升溫的同時，川普派出沉著專業的談判代表赴日內瓦拿下勝利果實。

美中緊張出現意料之外的戲劇化迅速降溫，為日後一系列貿易談判奠定基礎。談判結果可能很快產生幾項不夠周全的雙邊協議，讓美國貿易逆差得以減低。

美中談判代表經過兩天磋商同意取消115%關稅，堪稱最重要的進展，政策過程充滿極端主義色彩與各種混亂。全球規模最大兩個經濟體之間出現實質上的貿易禁運，對國內外經濟同樣形成壓力，幾乎瀕臨災難邊緣。

美中貿易緊張趨緩消息傳出，全球股市12日全面勁揚，這個發展讓外界看到川普政府的運籌帷幄：在維持較高關稅的同一時間，也能促使最大貿易夥伴帶著提案上談判桌。

美方談判主將財政部 長貝森特(Scott Bessent)、貿易代表葛里爾(Jamieson Greer)，被市場人士及中方談判代表認為實事求是、條理分明且獲得充分授權。川普幕僚認為，談判代表的表現、協商進展及雙方對於未來三個月磋商同樣抱持嚴素認真態度，都是取得正面結果的具體跡象。僅管最後是否能有實質結果仍是未知數，但一名川普幕僚對CNN指出，目前狀況至少比先前「好太多了」。

川普政府到頭來有辦法讓較高關稅成為既定事實，對全球推出10%統一關稅，貿易夥伴認知到關稅不可能回歸到零，還是願意排隊跟美國取得協議。不管是國會議員或外國外交官，此時似乎都願意忽視，甚至坦然接受，10%全球統一關稅基本上已成為不容許討價還價的新現實。幕僚說，「震撼與威懾」就是川普致勝策略。