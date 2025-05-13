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美財長：美中達貿易協議 代表「戰略性」脫鉤有進展

編譯陳韻涵／綜合報導
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財政部長貝森特(右)11日表示美中達成的貿易協議代表戰略性「脫鉤」，但不會全面「脫鉤」。左為貿易代表葛里爾。(歐新社)
財政部長貝森特(右)11日表示美中達成的貿易協議代表戰略性「脫鉤」，但不會全面「脫鉤」。左為貿易代表葛里爾。(歐新社)

財政部長貝森特(Scott Bessent)12日表示，美國與中國周末達成的貿易協議代表戰略性「脫鉤」(decoupling)，象徵美國擺脫對中國產品的依賴並邁向另一個階段。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，美國對中國廉價進口的需求「脫鉤」的議題已討論多年，但相關過程緩慢，且不太可能徹底分開。

但貝森特表示，現在有些特定的脫鉤要素，對美國利益至關重要。

2024年，美國從中國進口將近4400億元的商品，貿易逆差為2954億元。  

貝森特接受「消費者新聞與商業頻道」節目「財經論談」(Squawk Box)的訪問時表示，「我們不尋求與中全面脫鉤，我們真正想要的是戰略必需品的脫鉤；新冠肺炎疫情期間我們未能取得進展，並意識到高效率的供應鏈不等於有彈性的供應鏈。」

2020年新冠肺炎疫情爆發時，美國的需求從更依賴服務，轉變為更聚焦商品；這代表許多產品，包括大型家具和汽車等商品更難獲取材料。

此外，依賴半導體的科技產業也遭受打擊，美國40多年來前所未見的通膨飆漲接踵而至。

貝森特表示，「我們將打造自己的鋼材，(關稅)保護我們的鋼鐵產業 ，關稅也保護關鍵藥物和半導體；我們正在這麼做。」

美中協議的細節尚不明朗，但美中關稅戰休戰90天，10%的全面關稅及與強效類鴉片止痛劑芬太尼(fentanyl)相關產品的20%關稅仍將繼續實施，但對等關稅(reciprocal duties)將暫停。

貝森特對芬太尼議題的討論表示歡迎，稱中國官員「現在認真協助美國阻止前驅藥物(precursor drugs)運輸」。

貝森特未說明美中下一輪談判的具體日期，但表示可能會在未來幾周內舉行。

關稅 貝森特 疫情

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