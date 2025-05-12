我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨又要開始攪局了嗎？美企轉嫁關稅成本蠢蠢欲動

美中互降關稅 道指飆逾1100點 那指升4%

川普祭關稅吸引投資 龔明鑫：台跨國企業也思考轉移

記者陳熙文／華盛頓即時報導
由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在美國馬里蘭州舉行；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯最大代表團。（記者陳熙文／攝影）
由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在美國馬里蘭州舉行；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯最大代表團。（記者陳熙文／攝影）

行政院秘書長龔明鑫率團參加「選擇美國投資高峰會」，他12日表示，很多台灣的跨國企業面對美國川普政府的關稅政策，都在思考是否要把供應鏈適度的轉移到美國。

由美國商務部主辦的「選擇美國投資高峰會」（Select USA Investment Summit）11日至14日在美國馬里蘭州舉行；台灣共計有138家企業、183位企業界代表參與，再度蟬聯最大代表團。

龔明鑫表示，他很高興台灣再度在高峰會中蟬聯世界第一，並表示近十年來有很多情勢變化，讓台美的經貿關係出現跳躍性的成長。

龔明鑫指出，過去台灣對外投資最大的地區就是中國大陸，但由於美中貿易戰開打，世界供應鏈經歷重組，到人工智慧（AI）產業的崛起，現在中國大陸占台灣出口的比率不到10個百分點，美國演變成台灣最大的投資地區。

龔明鑫認為，這象徵著台美之間的經濟合作更穩定、更長久，很多台灣企業和新創公司也因此踴躍參與這次的投資高峰會，希望能找到投資機會，積極的程度遠比過去更高。

龔明鑫也說，有意願來尋覓投資的台灣企業，其中很多是跨國企業，本來就有在美國投資，也在墨西哥投資，他們現在也在思考供應鏈是否要適度的轉移到美國。

供應鏈 墨西哥 商務部

上一則

白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

延伸閱讀

哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質 川普讚揚大新聞

哈瑪斯釋放美以雙重國籍人質 川普讚揚大新聞
川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物

川普傳收卡達波音747豪華客機 改裝空軍一號…華府史上最貴禮物
白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋

白宮：川普政府依法處理卡達贈機 不擔心被要求回饋
硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

硬是被加碼投資的不只有台積電 川普也幫蘋果加了…

熱門新聞

根據在美國與中國在日內瓦發布的聯合聲明，美中雙方將暫時降低對彼此進口品的關稅。（路透）

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

2025-05-12 03:22
加拿大總理卡尼(左)6日在白宮與川普總統會面。(路透)

卡尼訪白宮 指加拿大是「非賣品」 川普回了3個字

2025-05-06 13:39
中國在美國財政部長口中形同「禁運」之下能夠運作的空間不少，還可能藉著美國和全球其他國家的緊張關係從中得利。（路透）

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

2025-05-07 10:34
圖為哈德遜研究所中國中心主任余茂春。記者謝守真／攝影

川普2.0 余茂春：關稅戰 中國「贏不起來，只是嘴巴硬」

2025-05-05 11:34
美國總統川普。（美聯社）

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

2025-05-08 21:43
川普代表團在瑞士與多國進行會談。(路透)

川普：美中會談取得重大進展 友好全面重啟協商

2025-05-10 20:24

超人氣

更多 >
美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%
秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」

秘戀白敬亭傳聞再升級？章若楠曬自拍照 旁邊卻擺了「這東西」
中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議

中國網紅改編印度神曲「剛買的飛機被打啦」火爆全球 印度抗議
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？

比照最便宜國家 川普簽令藥價降59%…白卡紅藍卡呢？