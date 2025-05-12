財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

海關統計數字顯示，截至上周為止，美國今年關稅收入為466億元，比去年同期高出46%。圖為邁阿密機場的空運貨櫃。(歐新社)

根據財政部 數據，因為川普 總統的激進新關稅 ，截至本月8日，今年聯邦政府由貨物進口稅收得的收入為466億元，同比去年要成長46.3%；但是想如川普政府官員主張的，用關稅來取代所得稅，還有很大差距，去年聯邦所得稅收入為2.4兆元。

Politico政治網站11日報導，關稅收入同比增加147億元只是大局的一部分，因為隨著貿易模式轉變、企業尋求降低供應鏈成本，關稅收入增幅將趨於平緩。

隨著川普想改變全球現況，有很多事情必須觀察。眾人十分關注他的關稅起手式，針對數十個國家宣布一系列極高的「對等關稅」，但旋即暫緩實施，只是川普設下的貿易障礙為100年來所未見。因為川普與中國針鋒相對地提高關稅，目前對第三大貿易夥伴的中國，其進口商品稅率來到145%。

追蹤接下來數周、數月的聯邦歲入，有助於了解目前的局勢。使用賓州大學的「賓大華頓預算模型」(Penn Wharton Budget Model)可以清晰地分析財政部每工作日公布的原始數據，讓眾人得以找出線索，了解川普關稅重塑的貿易流動，還有為美國國庫賺進多少錢。

一些主要進口商選擇每個月申報自己的關稅收入一次，如此單日關稅大增就成為很好的落後指標，得知美國比起以往，關稅收入是增或減。今年4月底關稅收入大增，比去年同一日要增加68億元。

整個月關稅收入增加，很可能是新關稅政策的產物；美國進口大增，所以在短期內收入更多關稅。各公司趁川普調升關稅生效前，匆匆囤貨，進口商品遠多得多。

由負面來看，今年單月關稅收入減少，可能就是警訊，了解新的關稅機制不再能產出聯邦政府主張的那種關稅橫財；若一連幾個月如此，情勢就愈發明顯。

關鍵點在觀察兩個年度之間的差距，假如貿易成長，美國就繼續收到更多關稅收入，速度也更快，模型給的曲線會往上走。

另一方面，關稅收入減少意味貿易減緩。假如川普關稅生效後，每天關稅收入都下降，那麼總收入短期內可能還高於去年，但長期下來兩個年度關稅收入的差距就會縮小。